সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে শুক্রবার দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। আজ সকালেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।
সিংহ
নতুন কিছু শুরু করার জন্য আজকের দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক হবে। সম্পর্কে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। তবে, আপাতত ব্যবসায় বড় ধরনের পরিবর্তন না করাই ভালো। আপনি কোনো পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। এছাড়াও কেনাকাটা করার এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবে।
কন্যা
আজ কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। আপনার পরিবারে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের অভাব আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা ঊর্ধ্বতনদের সাথে পদোন্নতি বা অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের মধ্যে নতুন দায়িত্ব বা পদ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো স্বাস্থ্য সমস্যাকে অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন।
তুলা
আজ কিছুটা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে এবং তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত আরও সমস্যার কারণ হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনা পুরনো ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের বিষয়ে সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। আপনি একটি ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন, যা পরবর্তীতে কাজে আসবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার জন্য ধৈর্য এবং স্থিরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। গত কয়েকদিনের ক্লান্তি ও মানসিক চাপ থেকে আপনি ধীরে ধীরে স্বস্তি অনুভব করবেন। কাজের ফাঁকে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করলে আপনি সতেজ বোধ করবেন। কথোপকথন এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে জমে থাকা যেকোনো ক্ষোভ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ বা দরকারি তথ্য পেতে পারেন। পরিবারে বিয়ের সুখবর পরিবেশকে উত্তেজনা ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More