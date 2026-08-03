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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 3, 2026, 05:01:00 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ রবিবারের রাশিফল দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আত্মবিশ্বাসই আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তবে, মানসিক বিভ্রান্তি আপনাকে কিছুটা কষ্ট দিতে পারে। পরিকল্পনা করে কাজ করলে আপনি বিজয়ী হবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি, বিশেষ করে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং রক্তচাপের প্রতি অবহেলা করবেন না। আজ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ দিন; তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। পেটের সমস্যা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে। আপনার চাকরি খোঁজার প্রক্রিয়া স্থগিত হতে পারে। কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার গোপন কথা কারো সাথে ভাগ করবেন না, কারণ কেউ আপনার সুযোগ নিতে পারে। আপনি যদি মনোযোগ ধরে রাখেন, তবে আপনার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

    তুলা

    সকালটি সুসংবাদ বয়ে আনবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। পুরনো বিবাদ মিটে যাবে এবং কাজের গতি বাড়বে। সময়মতো নিজের দায়িত্ব পালন করে আপনি সকলের মন জয় করবেন। পদোন্নতির আলোচনাও এগিয়ে যেতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ ধৈর্যই আপনার আসল শক্তি। মিষ্টি কথায় আপনি যেকোনো অসুবিধা দূর করতে পারেন। ভাইদের সাথে সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা এগিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সাফল্যের দরজা খুলতে পারে, এমনকি বৃত্তিও লাভ করতে পারে। তবে, গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, কারণ এটি সমস্যার কারণ হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

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