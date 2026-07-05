সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! বলছে জ্যোতিষমত।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রবিবার দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে এই রাশিফল।
সিংহ
আজকের দিনটি বন্ধুদের সাথে আড্ডা, সুস্বাদু খাবার এবং স্মরণীয় মুহূর্তে পরিপূর্ণ থাকতে পারে। যেকোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধান হলে স্বস্তি মিলবে। বন্ধুরা সব সময় আপনার পাশে থাকবে এবং আপনি পরিবারের সাথে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও পেতে পারেন। তবে, আপনার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মেটাতে আপনাকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। আপনি যদি ধৈর্য ও সংযমের সাথে এগিয়ে যান, তবে দিনটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে।
কন্যা
আজ ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হবে এবং আপনি অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ বা কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ এটিই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। আপনার সন্তান কোনো নতুন পথে বা শিক্ষামূলক যাত্রায় পা রাখতে পারে, যা আপনাকে গর্বিত করবে। আপনি আপনার পিতামাতার সেবা করার সুযোগ পাবেন এবং তাদের আশীর্বাদ আপনার জীবনে নতুন ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে।
তুলা
আজ আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী মনে হবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। শিক্ষার্থীরা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করতে পারে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত শুভ আলোচনা অগ্রসর হতে পারে, যা ঘরকে উত্তেজনা ও আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হবে। আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন রুটিনে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনার মানসিক চাপ কমাবে। কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে আনন্দময় ও উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। তবে, একটি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সামান্য তর্কবিতর্ক হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More