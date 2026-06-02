সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার মিষ্টি কথা ও নম্র আচরণ আপনাকে মানুষের মাঝে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দেবে। আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করবে। আপনি দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবেন এবং পুরোনো ঋণ পরিশোধ করতেও সফল হতে পারেন। পারিবারিক ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকবে। তবে, লোকদেখানোর জন্য অতিরিক্ত খরচ আপনার পকেটের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিছু সরকারি কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনার কোনো বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।
কন্যা
আজকের দিনটি স্বাভাবিক কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। একটি পুরনো সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি অবশেষে চূড়ান্ত হতে পারে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। সুস্বাদু খাবার এবং জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে, তবে রওনা হওয়ার আগে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিন। আপনার তাড়াহুড়ো করার স্বভাব সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি কাজ শান্ত মনে করুন।
তুলা
আজ আপনাকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে এবং প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন, যেখানে আপনার সক্রিয়তা এবং সততা অন্যদের মুগ্ধ করবে। বাড়িতে অতিথিদের আগমন একটি মনোরম ও প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো মানসিক শান্তি আনবে।
বৃশ্চিক
আজ ধৈর্য ও সংযম অনুশীলনের দিন। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে। আপনি কেনাকাটা করতে যেতে পারেন এবং নিজের জন্য খরচ করতে চাইতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আপনি সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি বন্ধুদের সাথে কোনো পার্টি বা বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন, যদিও এতে উল্লেখযোগ্য খরচ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More