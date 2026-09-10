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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

Published on: Sep 10, 2026, 05:01:13 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষ গণনা। ১২ রাশি চক্রের মধ্যে এই ৪ রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ

আজকের দিনটি অন্যদিনের চেয়ে ভালো যাবে। পাড়া-প্রতিবেশীর বিবাদে না জড়িয়ে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়। অতীতের লেনদেন সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিজের কাজের দায়িত্ব নিজেই নিন এবং অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা পরিহার করুন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ আপনার আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কন্যা

আজ সাফল্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে পারে এবং অগ্রগতির পথ মসৃণ হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার মায়ের সাথে কথোপকথন একটি বড় দ্বিধার সমাধান করতে পারে। আপনার জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাও সফল হতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

তুলা

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল অবশেষে মিলবে এবং আপনি এর পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারবেন। আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য আপনি নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিবেচনা করবেন। আইনি বিষয়ে অবহেলা ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। একজন সহকর্মীর কথায় আপনার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য কাজের জন্য দূরে চলে যেতে পারেন, যা বাড়িতে কিছুটা আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার মন নতুন নতুন ধারণায় পূর্ণ থাকবে এবং অনেক চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় একটি নতুন সূচনা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য মুনাফা এনে দিতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর কর্মজীবনেও একটি নতুন সুযোগ আসতে পারে। আয় বৃদ্ধি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে এবং আপনাকে আনন্দ দেবে। দীর্ঘদিনের একটি কাজ সম্পন্ন হলে আপনি যথেষ্ট স্বস্তি পাবেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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