সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১১ জুন, ২০২৬ সালে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ লক্ষ্মীবারে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আটকে থাকা কাজগুলো এগিয়ে যাবে বলে মনে হবে। যদি কোনো বাধা থেকে থাকে, তবে পথ এখন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যের ব্যাপারে খুব বেশি হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে আপনি কিছু হতাশাজনক খবর পেতে পারেন। আপনার চারপাশের মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কারণ কেউ কেউ আপনার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হতে পারে। ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য দিনটি অনুকূল থাকবে।
কন্যা
আজ আপনার ভারসাম্য এবং সতর্কতা উভয়েরই প্রয়োজন হবে। আপনার সন্তানদের সঙ্গের দিকে নজর রাখুন এবং গাড়ি চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতীতের লেনদেনের বোঝা কমে যাওয়ায় আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। আপনার শখ এবং পছন্দের জিনিসগুলিতে খরচ করতে ইচ্ছা করবে। আপনার প্রেম জীবন মধুর থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।
তুলা
আজকের দিনটি শান্তি ও আপনত্বের অনুভূতি নিয়ে আসবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে এবং আপনাদের সম্পর্ক ভালোবাসায় আরও গভীর হবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকবে। আপনি আপনার সন্তানদের জন্য বিশেষ কিছু কিনতে চাইবেন। আপনার মায়ের দায়িত্বগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া জরুরি। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে আপনার মানসিক চাপ কমবে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি মিশ্র ফল দেবে, তবে অগ্রগতি বয়ে আনবে। আপনার প্রতিপক্ষদের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় থাকবে এবং যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক কাজের সূত্রে আপনাকে কোথাও ঘুরতে যেতে হতে পারে। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে সুবিধা বয়ে আনতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More