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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 18, 2026, 05:00:23 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আপনার আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার মেজাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যারা রাজনীতি, প্রশাসন বা নেতৃত্বের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে ভালো হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তাই পরিস্থিতিকে আরও না বাড়িয়ে বিচক্ষণতার সাথে সামাল দিন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আইনি বিষয়ে স্বস্তি বা ইতিবাচক খবর আসতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার পরিবারে সুখ ও শান্তি বয়ে আনবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যদিও আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। আপনার পড়াশোনা এবং নতুন দক্ষতা অর্জনে উন্নতি হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরবাড়ি সংস্কার, সাজসজ্জা বা অন্যান্য নতুন পরিবর্তনও শুরু হতে পারে, যা পরিবেশকে আরও উন্নত করবে।

    তুলা

    আজ ব্যবসায়িক কিছু বিষয় জটিল থাকতে পারে, কিন্তু পরিবারের সাথে সময় কাটালে আপনি প্রফুল্ল ও সুখী থাকবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের জীবনে কোনো বিশেষ মানুষের আগমন দেখতে পারেন। আপনার নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম এখন ফল দেবে এবং আপনি আপনার প্রচেষ্টা থেকে ইতিবাচক ফলাফল আশা করতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং আপনার অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। আরাম ও সুবিধার বৃদ্ধি আপনার মনে আনন্দ নিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের একটি দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে। তবে, কথাবার্তায় সংযম রাখুন এবং রাগের মাথায় কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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