সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা!১৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ১৮ নভম্বর ২০২৬ রাশিফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা হওয়ার বা তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে এবং এটি অনেক জটিল কাজ সহজে সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সক্রিয়তা কর্মক্ষেত্রে উপকারী হবে। তবে, কোনো সহকর্মীর বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা আঘাত করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে ধৈর্য ধরুন।
কন্যা
আজ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। যদি কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তবে তা এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায়, এটি আপনার ব্যবসাকে নতুন দিকনির্দেশনা ও গতি দেবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপ, প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহী হবেন। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও শুরু হতে পারে, যা পরিবারে উত্তেজনা ও আনন্দ বয়ে আনবে। আর্থিক বিষয়ে, পুরোনো ঋণ পরিশোধের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। এটি ভবিষ্যতের আর্থিক পরিকল্পনা গুছিয়ে নিতে সাহায্য করবে। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
তুলা
আজ আপনার জন্য নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। আপনার কোনো প্রভাবশালী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যিনি ভবিষ্যতে আপনার জন্য একটি নতুন পথ খুলে দিতে পারেন। তাই, নতুন যোগাযোগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিন এবং আপনার আচরণে নম্রতা বজায় রাখুন। ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত যেকোনো কাজ মসৃণভাবে এগোতে পারে। তবে, যেকোনো আর্থিক চুক্তিতে প্রবেশ করার আগে সমস্ত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিন। আজ আপনার দৈনন্দিন রুটিন গুছিয়ে নেওয়া আপনার জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। আপনার মায়ের দেওয়া দায়িত্বগুলো সময়মতো সম্পন্ন করুন এবং তাঁর প্রত্যাশাকে সম্মান করুন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More