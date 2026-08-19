সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৯ আগস্ট ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার কেমন কাটবে আজ বুধবার দিনটি।
সিংহ
আজ আপনার আয় বাড়ানোর অনেক নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। কোনো আইনি বিষয়ে আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে, তাই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরামর্শ সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। বন্ধুদের সাথে কোনো ভ্রমণ বা পার্টির পরিকল্পনা করা হতে পারে। অবিবাহিতদের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। থেমে থাকা ব্যবসায়িক প্রকল্পগুলোও আজ গতি পেতে পারে।
কন্যা
আজ আপনি নতুন উদ্যম এবং নতুন কিছু করার উৎসাহ অনুভব করবেন। আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মদক্ষতা দিয়ে অন্যদের মুগ্ধ করবেন। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন এবং আপনার কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত কোনো সুখবর আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। তবে, আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।
তুলা
আজ আবেগের পরিবর্তে প্রজ্ঞার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়াই আপনার জন্য শ্রেয় হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো পদক্ষেপ ক্ষতিকর হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং আপনাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। সামান্য স্বাস্থ্য সমস্যাকেও উপেক্ষা করবেন না।
বৃশ্চিক
আজ কোনো বড় ঝুঁকিতে অর্থ বা সময় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা বা ব্যবসায়িক ছোটখাটো বাধা বিপত্তি ঘটাতে পারে। কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না; বরং সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখুন। সঠিক সঙ্গীর সাথে কাজ করা লাভজনক হবে। বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো দীর্ঘদিনের পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কেউ আপনার স্পষ্টবাদিতাকে ভুল বুঝতে পারে, তাই আপনার কথায় ভারসাম্য বজায় রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More