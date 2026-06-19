সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ১৯ জুন, ২০২৬র রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ শুক্রবার ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষ এবং স্মরণীয় হতে পারে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে আপনার ব্যবসা এবং কর্মজীবনের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান আপনার মনে শান্তি ও প্রশান্তি আনবে। আপনার প্রেমের সম্পর্কে নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো বা রাগ এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পত্তি কেনা বা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনাও আজ বাস্তবায়িত হতে পারে।
কন্যা
আজ ইতিবাচক ফল এবং নতুন আশা নিয়ে আসবে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সাহায্যে পড়াশোনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। ব্যবসায় সামান্য উত্থান-পতন থাকবে, যা কিছুটা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তবে, যানবাহন কেনার পরিকল্পনাটি আপনার জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। পিতামাতার আশীর্বাদে আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আজ আপনি আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি ও শক্তি অনুভব করবেন। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে এবং আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে। যেকোনো কাজে অবহেলা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। আপনি ঈশ্বরভক্তি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা আপনাকে মনে শান্তি এনে দেবে। তবে, আপনার একগুঁয়ে স্বভাব পরিবারে বিবাদের কারণ হতে পারে, তাই আপনার আচরণে কিছুটা নম্রতা বজায় রাখুন।
বৃশ্চিক
স্থাবর সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত বিষয়ে আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী বা আইনি উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উপকারী হবে। আপনি এগিয়ে যাওয়ার এবং নিজেকে প্রমাণ করার একটি প্রবল তাগিদ অনুভব করবেন। ধৈর্য ও সাহসের সাথে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করুন। যদি আপনার বাবার সাথে কোনো উত্তেজনা থাকে, তবে শান্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More