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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২ অক্টোবর, ২০২৬ রাশিফল।

Published on: Oct 2, 2026, 05:00:21 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ শুক্রবার, তা দেখে নিনষ রইল রাশিফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই চার রাশির আজ ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

সিংহ

আজ আপনি শক্তি ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু করার চিন্তা মনে আসবে এবং এই পরিবর্তনটি আপনার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ভিত্তি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ও প্রতিযোগিতায় কঠোর পরিশ্রম করবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের ওপর সামান্য প্রভাব ফেলতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। একটি শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠান আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়াও দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে এবং সেবা বা দাতব্য কাজের প্রতি আপনার ঝোঁক বাড়বে।

কন্যা

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা ইতিবাচক ফল দেবে। বিলাসিতা ও প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ বাড়তে পারে, তবে এটি আপনাকে সন্তুষ্টিও দেবে। প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করবে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হতে পারে। এই সময়ে, যেকোনো পুরোনো বা আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলা

আজ উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ আপনার অনুকূলে রয়েছে। সম্পদ ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি আপনার জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে। আপনার ইতিবাচক মনোভাব কঠিন পরিস্থিতিতেও আপনাকে স্থির রাখবে। আপনি সম্পত্তি কেনা বা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারের কাছে করা যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথার কদর থাকবে এবং ভ্রমণের সময়ও আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

বৃশ্চিক

আজ ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ তাড়াহুড়ো করে নেওয়া পদক্ষেপ ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। সন্তানদের প্রতি আপনার সমর্থন প্রশংসিত হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর বা একটি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব আনবে। কর্মক্ষেত্রে সম্মান বা দায়িত্ব বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। প্রতিপক্ষদের থেকে সতর্ক থাকুন এবং যেকোনো মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে নিজেকে কিছুটা সময় দিন।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল

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