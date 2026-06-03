সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৩ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারদর্শিতা অন্যদের মুগ্ধ করবে এবং একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণ আপনার আনন্দকে দ্বিগুণ করে দেবে। আপনি ব্যক্তিগত জীবনেও খুব সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরিতে সফল হবেন। অনেক দিন পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যেতে পারে, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা মনে আসতে পারে। যারা অনলাইন ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের একটি বড় অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা
ধন-সম্পদ ও আরামের দিক থেকে আজকের দিনটি বিশেষ হবে। বাড়িতে অতিথিদের আগমন পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো চুক্তি আজ চূড়ান্ত হতে পারে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চান, তাদের সতর্ক থাকতে হবে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি, অন্যথায় পরবর্তীতে আপনি আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। একই সাথে একাধিক দায়িত্ব মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তাই বিচক্ষণতার সাথে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করুন।
তুলা
আজ আপনি কর্মজীবনে চমৎকার সুযোগ পেতে পারেন। প্রতিটি কাজেই আপনার পারদর্শিতা প্রশংসনীয় হবে। তবে, অসাবধানতার কারণে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনি সুস্বাদু খাবার এবং আরামদায়ক পরিবেশ উপভোগ করবেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার এবং নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আপনার মধ্যে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে। নতুন চাকরি বা সুযোগের সম্ভাবনা আপনাকে উত্তেজিত করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতিটির সমাধান করা যাবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনার কথা ও ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপের আগে সাবধানে চিন্তা করুন। কাজের জন্য দিনটি ভালো যাবে। টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পরবর্তীতে আপনার আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে দিতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য আপনার পরামর্শ চাইতে পারেন, তাই বিচক্ষণতার সাথে আপনার মতামত দিন। বাড়িতে কোনো পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান একটি ইতিবাচক ও আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More