Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩০ জুলাই ২০২৬র আজকের রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jul 30, 2026, 05:00:59 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩০ জুলাই ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্য়ে আজ উত্থান, পতন, সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন আজ বৃহস্পতিবারের রাশিফলে।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩০ জুলাই ২০২৬র আজকের রাশিফল দেখে নিন
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩০ জুলাই ২০২৬র আজকের রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ

    আজ ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। নতুন যানবাহন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে সমর্থন করবেন। বাবার সাথে আপনার কাজ নিয়ে আলোচনা করা উপকারী হবে। কোনো কাজ সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকলে, তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ বয়ে আনবে।

    কন্যা

    আজ ইতিবাচক ফল লাভ হবে। কোনো কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না; বরং আপনার বসের পরামর্শ মেনে চলুন। বাড়ির সংস্কার কাজ শুরু হতে পারে এবং কোনো শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে পারে। ধর্মীয় কার্যকলাপ প্রাধান্য পাবে এবং কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে আপনি আনন্দিত হবেন।

    তুলা

    আজ ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারেন। সরকারি বিষয়ে অসতর্কতা পরিহার করুন। সম্পদ বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। পরিকল্পনা করে কাজ করুন এবং লোকদেখানো আচরণে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ অপ্রত্যাশিত লাভের দিন। সম্পত্তি কেনাবেচা থেকে ভালো মুনাফা হবে এবং ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলি উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার মায়ের সাথে বিবাদ হতে পারে। সাবধানে চলুন, তাহলে আটকে থাকা টাকা উদ্ধারের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩০ জুলাই ২০২৬র আজকের রাশিফল দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes