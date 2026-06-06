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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 06, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৬ জুন ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যউল রইল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আপনার জন্য নতুন আশা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে। কাজের সূত্রে আপনাকে হঠাৎ কোনো ভ্রমণে যেতে হতে পারে। কোনো কাজ নিয়ে সন্দেহ থাকলে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার সন্তানের কোনো কোর্স বা পরীক্ষায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা

    আজ আপনি প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করবেন। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি চমৎকার দিন। জমে থাকা কাজগুলোও দ্রুত সম্পন্ন হবে। আপনি রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন কোনো পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে, আপনার চারপাশের গোপন শত্রুদের চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

    তুলা

    আজ আর্থিকভাবে একটি ভালো দিন যাবে। আয় বৃদ্ধি আপনার জন্য আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। ভ্রমণকালে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা কষ্ট দিতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবেন, যদিও তার কাজ নিয়ে আপনার কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে। এই মুহূর্তে আপনার ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে।

    বৃশ্চিক

    সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ আপনার অনুকূলে যেতে পারে। আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করলে আপনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন। কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রশংসা পাবেন এবং পদোন্নতির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন এবং অন্যের গাড়ি ধার করা থেকে বিরত থাকুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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