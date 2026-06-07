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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 07, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন জ্যোতিষমত কী বলছে। আজ, রবিবার, ৭ জুন, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আপনি সম্পূর্ণ আনন্দময় মেজাজে থাকবেন। আপনি বাইরে ঘুরতে যাওয়া এবং কেনাকাটার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে রোমান্টিক মুহূর্ত কাটানোর এবং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। তবে, আর্থিক বিষয় উপেক্ষা করবেন না। যানবাহনের খরচ বাড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে, যার ফলে কাজে মন কম দিতে পারে। তবে, আপনার পরিবারের ভালোবাসা ও সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। আপনি আপনার ছোট সন্তানদের জন্য বিশেষ কিছু কিনতে পারেন। আপনার কোনো কথায় মা মন খারাপ করতে পারেন, তাই সম্পর্কের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি মিষ্টি চমক আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

    তুলা

    আজকের দিনটি মঙ্গল ও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আপনার বুদ্ধি ও চতুরতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সফল হবেন। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করতে পারেন। দীর্ঘদিনের যেকোনো দুশ্চিন্তাও আজ দূর হয়ে যাবে।

    বৃশ্চিক

    আজ উন্নতির নতুন পথ খুলে যাবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আনন্দ হবে এবং বন্ধুত্ব আগের চেয়ে আরও দৃঢ় হবে। ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে সাহায্য করবে। তবে, কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় পুরোনো ক্ষোভ মিটিয়ে ফেলতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

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