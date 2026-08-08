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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Aug 8, 2026, 05:00:51 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে ৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আজ শনিবারের রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনি যদি কোনো আইনি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকেন, তবে স্বস্তি বা সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার বাবা বা কোনো বয়োজ্যেষ্ঠের সমর্থন খুব উপকারী প্রমাণিত হবে। যারা চাকরি, ব্যবসা এবং রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে অনুকূল থাকবে।

    কন্যা

    আজ ভাগ্য পুরোপুরি আপনার পক্ষে থাকবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হতে শুরু করবে এবং ভ্রমণের সুযোগ পেলে তা সাফল্যের নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং প্রতিটি প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মন প্রফুল্ল থাকবে। আপনার প্রেম জীবনে সুখ বজায় থাকবে, সন্তানদের কাছ থেকে সন্তুষ্টি লাভ করবেন এবং ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সাথে সবুজ রঙের জিনিস রাখা শুভ হবে।

    তুলা

    আজ আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো বা অসাবধানতা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় বা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। ছোটখাটো বিষয়ে মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। সুখবর হলো, আপনি আপনার প্রেমঘটিত সম্পর্কে সমর্থন পাবেন, সন্তানদের কাছ থেকে স্বস্তি লাভ করবেন এবং আপনার ব্যবসাও স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো চলতে থাকবে। সাথে সাদা রঙের কোনো জিনিস রাখা শুভ হবে।

    বৃশ্চিক

    সম্পর্কের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব ইতিবাচক হবে। প্রেমের সম্পর্কগুলো আরও গভীর হবে এবং অনেক সম্পর্ক বিয়ের দিকে এগোতে পারে। বিবাহিত দম্পতিরা তাদের জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পেয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন উপভোগ করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তবে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা শক্তিশালী থাকবে। লাল রঙের কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখা শুভ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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