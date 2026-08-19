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    Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ২০ আগস্ট ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 19, 2026, 18:00:17 IST
    By Sritama Mitra
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    ২০ আগস্ট, ২০২৬ হল বৃহস্পতিবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করলে জীবনে সম্পদ এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

    রাশিফল, রাশিফল 20 আগস্ট: আগামীকাল এই 6 টি রাশিচক্রের জীবনে বড় পরিবর্তন আসবে
    রাশিফল, রাশিফল 20 আগস্ট: আগামীকাল এই 6 টি রাশিচক্রের জীবনে বড় পরিবর্তন আসবে

    মেষ

    এই রাশির জন্য দিনটি উজ্জ্বল এবং কৌতুকপূর্ণ। ছোট ছোট ক্লাস বা ক্লাসে অংশ নিন। বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনগুলি ধারণাগুলির দিকে পরিচালিত করে এবং পরিকল্পনা গঠনে সহায়তা করে। ব্যবহারিক পদক্ষেপ এবং প্রশ্ন চয়ন করুন। খোলা মনের হোন।

    বৃষ

    এই রাশির অফিসে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিন। আপনার প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সুখের মুহূর্ত থাকবে। অর্থের জন্য চরম সতর্কতা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ইতিবাচক থাকবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও বেশি কথোপকথনের প্রয়োজন রয়েছে।

    মিথুন

    আপনি ভাগ্যবান যে আপনার রোমান্টিক জীবন ভাল হবে। আপনার কাজ সম্পর্কে সৎ থাকুন এবং আপনি ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। বড় কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা হবে না।

    কর্কট

    এই রাশির দিনটি সদয় কাজের দিন। একটি ছোট্ট উন্নতির কথা ভাবতে সময় ব্যয় করুন। পরিবারের সাথে প্রেমময় শব্দগুলি ভাগ করুন এবং আপনার বাড়ির একটি কোণ পরিষ্কার করুন। আস্তে আস্তে পড়া বা শেখা নতুন ধারণা দেয়।

    সিংহ

    এই রাশি আপনার প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাগুলি পরিচালনা করুন। উৎপাদনশীলতার চ্যালেঞ্জ থাকবে, তবে আপনি একটি সমাধান খুঁজে পাবেন। সম্পদ ও স্বাস্থ্য দুটোই ইতিবাচক।

    কন্যা

    এই প্রেম জীবন ভাল থাকবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। অর্থের জন্য আরও যত্ন প্রয়োজন।

    তুলা

    ছোট পদক্ষেপগুলি ভবিষ্যতের জন্য শান্তি এবং দরকারী দক্ষতা নিয়ে আসে। প্রেমের সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করুন। নতুন পেশাগত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আজ আপনাকে আপনার অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

    বৃশ্চিক

    নিশ্চিত করুন যে আপনি পেশাদার চাহিদা পূরণ করছেন। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাবধানতার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন।

    ধনু

    পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য আপনার সৎ মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। চাকরিতে সাফল্য অর্জনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়েরই বেশি মনোযোগ প্রয়োজন।

    মকর

    স্মার্টভাবে প্রেমের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হন। আপনি আপনার পেশাগত জীবনেও সফল হবেন। অর্থ ও স্বাস্থ্য দুটোই ভালো। সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আপনাকে বিরক্ত করতে পারে।

    কুম্ভ

    আপনার প্রেম জীবনকে সৃজনশীল রাখুন। আত্মবিশ্বাসী হাসি দিয়ে পেশাদার চাপ সামলান। আজ সমৃদ্ধি থাকবে এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। সমস্ত নির্ধারিত পেশাদার কাজ সম্পন্ন করুন।

    মীন

    আর্থিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে তর্ক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না। আপনার পেশাগত জীবন ফলপ্রসূ। আজ আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। স্বাস্থ্যও কোনো সমস্যা দেবে না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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