সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার রাশি কী বলছে। আজ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের এই ম্যাচের দিন এই চার রাশির ১৯ জুলাই ২০২৬, রবিবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
যদিও আর্থিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আপনাকে সঠিক পথে চালিত করবে। ব্যবসায় করা পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে ইতিবাচক ফল দেবে। পড়াশোনা ও কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন, কিন্তু কাছের কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন।
কন্যা
আপনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। তবে, অতীতের কোনো ভুল সামনে আসতে পারে, তাই সংযম ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করুন। আপনার চারপাশের মানুষদের সাবধানে মূল্যায়ন করুন, কারণ সবাই আপনার ভালো চায় না। ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কিছু গোপন না করে তার সাথে খোলামেলা আলোচনা করাই শ্রেয়।
তুলা
নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি অনুকূল থাকবে। তবে, শেষ মুহূর্তে কিছু কাজ আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হবে। সম্পত্তি বা আইনি বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।
বৃশ্চিক
যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেতে পারেন। তবে, বড় কোনো ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হবে এবং বন্ধুমহল প্রসারিত হবে। যদি আপনি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আজ ইতিবাচক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পারিবারিক সমর্থন আপনাকে প্রতিটি প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার সাহস জোগাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More