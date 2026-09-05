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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

Published on: Sep 5, 2026, 05:01:16 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ২০২৬ সালের শিক্ষক দিবস। এই বিশেষ দিনে প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ আপনি একটি চমৎকার সুযোগ পেতে পারেন, যা সঠিকভাবে কাজে লাগালে আপনার কর্মজীবনে লাভবান হবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ খবর বা মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন। আপনার পুরানো চাকরি থেকে পুনরায় চাকরির প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের আস্থা অর্জন আপনার সুনাম বাড়াবে, যদিও আপনার অগ্রগতিতে কিছু লোক খুশি নাও হতে পারে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে। গাড়ি চালানোর সময় তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন।

কন্যা

আজকের দিনটি উত্তেজনা এবং ইতিবাচক সম্ভাবনায় পূর্ণ হতে পারে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের কথা মনে আসতে পারে, তবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করাই শ্রেয়। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে যদি কোনো চলমান মনোমালিন্য থাকে, তবে তর্কের পরিবর্তে ভালোবাসা ও আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার চেষ্টা করুন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ মনের শান্তি বয়ে আনবে।

তুলা

আজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ ছোটখাটো সমস্যাও আপনার জন্য বড় ধরনের মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি কঠোর পরিশ্রমের সময়, এবং তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। আরাম ও বিলাসিতার বৃদ্ধি আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং কর্মনিষ্ঠা আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারে এবং আপনার বস আপনার প্রশংসাও করতে পারেন। তবে, অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে এবং সাফল্যের নতুন পথ খুলে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা আপনি সর্বশক্তি দিয়ে পালন করবেন। আটকে থাকা একটি সম্পত্তি চুক্তি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত বড় অঙ্কের লাভ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার ভাইবোন এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আয় বৃদ্ধি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আপনার উৎসাহকে আরও দৃঢ় করবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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