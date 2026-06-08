সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ জুন, ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, যা বাড়িতে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন। আপনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচারে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনি কেনাকাটা এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটানো উপভোগ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রম করবে।
কন্যা
আপনার পরিবারে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বিরাজ করবে। দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের অভাব আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা তাদের বসের সাথে পদোন্নতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের নতুন পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যাকে হালকাভাবে নেবেন না।
তুলা
তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনা সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হতে পারে।
বৃশ্চিক
আপনি ক্লান্তি এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবেন। কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের জন্য সময় বের করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান যেকোনো দ্বন্দ্ব ভালোবাসার সাথে সমাধান করার চেষ্টা করুন। ভ্রমণের সময় আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন। পারিবারিক বিয়ের খবর পরিবারে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More