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    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 6, 2026, 05:01:02 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৬ আগস্ট ২০২৬ সালে বৃহস্পতিবার কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখা যাক। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজকের পরিবর্তন আপনার জন্য নতুন সাফল্য বয়ে আনতে পারে। আপনার চাকরি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ভালো সুযোগ আসবে। প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ছোটখাটো পারিবারিক বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন।

    কন্যা

    আজ প্রতিকূলতা আসবে, কিন্তু আপনি সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করবেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সাথে সময় কাটালে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখুন; অন্যের উপর নির্ভর করা ক্ষতিকর হতে পারে।

    তুলা

    আজ সতর্কতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় ঢাল। আপনার ব্যবসায় গোপন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কোনো তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। যদি আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যান, তবে আপনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন।

    বৃশ্চিক

    আজ চাকরিজীবীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। পদোন্নতি বা সম্মান লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। লেনদেনে সতর্ক থাকুন এবং দলগত কাজের ওপর নির্ভর করুন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং পরিবারের কাছে করা প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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