সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ সোমবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকে সোমবার দিনটি কেমন কাটবে, তা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন। আজ সোমবার আপনার ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি।এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ পরিহার করুন, কারণ লাভের পাশাপাশি ক্ষতিরও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিপক্ষরা সক্রিয় থাকবে, তাই প্রতিটি লেনদেনে সতর্ক থাকুন।অফিসে পরচর্চা ও বিতর্কিত মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। দৈনন্দিন কাজকর্মে অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে।আপনাদের প্রেমের সম্পর্কে সামান্য টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। আপনার সঙ্গীর উপর রাগ না করে, শান্তভাবে কথা বলুন।কোনো তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ করবেন না। আইনি জটিলতা এড়াতে সতর্ক থাকুন। আপনার আগ্রাসী স্বভাব ও খিটখিটে মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্যথায় আপনি মাথাব্যথা বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগতে পারেন।
কন্যা
অফিসের বিভিন্ন প্রকল্পে সহকর্মীদের সাহায্য করে আপনি সন্তুষ্টি লাভ করবেন। যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তারা সুসংবাদ পাবেন।বিবাহিত জীবন একটি সহায়ক পরিবেশ হবে। অর্থহীন প্রেমের সম্পর্কে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন এবং সংসারের খরচের দিকে নজর রাখুন।মুনাফার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিকনির্দেশনা আর্থিক লাভের নতুন পথ খুলে দেবে।ফিটনেস ভালো থাকবে। খেলোয়াড়রা মাঠে নিজেদের প্রতিভা দিয়ে অন্যদের মুগ্ধ করবে।
তুলা
কর্মক্ষেত্রে আপনার জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপক কদর করা হবে। চাকরি পরিবর্তনের উদ্যোগ সফল হতে পারে।পরিবারে পারস্পরিক সমর্থন ও শান্তি বিরাজ করবে। বিকেলে আপনি পরিবার বা বন্ধুদের সাথে একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন।জনস্বার্থমূলক কাজ ও ব্যবসা থেকে ভালো মুনাফা অর্জিত হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। আপনি মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন, তাই কাজের মাঝে বিশ্রাম নিন।
বৃশ্চিক
নতুন ব্যবসা শুরু করার আগে ভালোভাবে খোঁজখবর নিন। শুধুমাত্র আপনার কার্যক্রম ও অগ্রগতির ওপর মনোযোগ দিন।আপনি কোনো বড় কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। যাঁরা জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করছেন, তাঁরা কাঙ্ক্ষিত উপহার পাবেন। বৈদেশিক ব্যবসায় কর সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।অনুশীলনের সময় খেলোয়াড়দের আঘাতের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More