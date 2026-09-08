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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 8, 2026, 05:00:57 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে। প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ আপনার জন্য সুখ ও সাফল্য অপেক্ষা করছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো অবশেষে চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শক্তি ও উদ্যম প্রচুর থাকবে, যা আপনাকে নির্ধারিত সময়ের আগেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। সন্তানদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলবে।

কন্যা

আজ আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য বিশেষ কিছু কিনলে তা আপনাদের সম্পর্ককে ভালোবাসা ও স্নেহে আরও গভীর করবে। তবে, তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন; পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পরেই অগ্রসর হন। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য নতুন সুযোগ আসতে পারে। সঠিক বিকল্পটি বেছে নিলে তা আপনার কর্মজীবনকে একটি নতুন দিকে চালিত করতে পারে।

তুলা

আজকের দিনটি ব্যস্ত ও কর্মমুখর হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিজে সামলানোর চেষ্টা করুন এবং ছোটখাটো সবকিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যেখানে আপনার কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্ব মানুষকে মুগ্ধ করবে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে এবং আপনার দিনটি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার স্বাস্থ্যের কিছু ওঠানামা হতে পারে, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং বিশ্রামের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। আপনি হঠাৎ কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। ভাইবোনদের সহায়তায় একটি দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শেখার এবং ভিন্ন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা অনুভব করবে, যা ভবিষ্যতে তাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পারিবারিক বন্ধন বাড়বে এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। প্রিয়জনদের সমর্থন মানসিক শক্তি জোগাবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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