Daily Horoscope tomorrow 1 September 2026: আগামিকাল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
কাল কা রাশিফল রাশিফল আগামীকাল 1 সেপ্টেম্বর 2026 রাশিফল: আগামীকাল থেকে নতুন মাস শুরু হচ্ছে। প্রতিটি রাশির জন্য 1 সেপ্টেম্বরের দিনটি কেমন যাবে জানেন?
আগামিকাল ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, দেখে নিন বজরংবলীর পুজোর দিন মঙ্গলবার ১২ রাশির ভাগ্যফলে কী রয়েছে।
মেষ
এই রাশির লোকেরা এই দিনে তাদের সঙ্গীকে খুশি রাখে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করুন। আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রোফাইলে মূল্য যোগ করবে। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ইতিবাচক হবে। আজ, আপনার আত্ম-প্রেমের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।
বৃষ
এই রাশি আপনার জন্য কাজের চাপ আরও বাড়তে পারে। দিনটি আপনার ইতিবাচক শক্তি বাড়ানোর বিষয়ে। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য দিনটি খুব ভাল। ব্যক্তিগত এবং আর্থিক বিষয়ে বৃদ্ধি হতে পারে।
মিথুন
দিনটি খুব ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার এই ইতিবাচক শক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাখুন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তবে ব্যয়ও বাড়তে পারে। বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
কর্কট
কিছু লোক পুরানো সম্পর্কের দিকে ফিরে যেতে পারে। আজ আপনার বড় বিনিয়োগ করা এড়ানো উচিত। স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। বন্ধুর সাথে তর্ক হতে পারে। সম্পর্কের ছোটখাটো মতপার্থক্য আজ সমাধান করুন।
সিংহ
শ্বশুরবাড়ির সাথে সমস্যা হতে পারে, যা নিয়ে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ আসবে। যারা দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন তারা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারেন।
তুলা
আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তুলা রাশির লোকদের জন্য এটি উত্থান-পতনে পূর্ণ দিন। যারা ব্যবসা করছেন তাদের আজ অর্থের ক্ষেত্রে কোনও ধরণের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।
কন্যা
অবিবাহিত ব্যক্তিরা আজ তাদের ক্রাশ পূরণ করতে পারেন। উত্পাদনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করুন। কন্যা রাশির জাতকদের এই দিনে কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা হবে না।
ধনু
দিনটি কিছু লোকের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। অর্থের দিক থেকে আপনি আজ কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের আজ বিনিয়োগ করা এড়ানো উচিত।
মকর
প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করুন। পেট সম্পর্কিত একটি ছোট সমস্যা হতে পারে। ক্যারিয়ারের কথা বললে, আপনার কঠোর পরিশ্রম শীঘ্রই ফলাফল দেখাতে চলেছে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ
আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেতে পারেন, যা আপনার সৃজনশীলতা দেখানোর সুযোগ। আজ আপনার পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। অর্থের দিক থেকে ভাগ্য আপনার সাথে রয়েছে।
বৃশ্চিক
আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার দিনটি মিশ্র হতে চলেছে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। ব্যয় ধরে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
মীন
দিনটি আপনার জন্য খুব ব্যস্ত হতে চলেছে। কাজের জন্য আপনাকে ক্লায়েন্টের অফিসে যেতে হতে পারে। আপনার সঙ্গীর হৃদয়ে আঘাত করবেন না। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More