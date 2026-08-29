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Daily Horoscope tomorrow 30 August 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে  ৩০ আগস্ট, ২০২৬ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

Published on: Aug 29, 2026, 18:00:20 IST
By Sritama Mitra
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৩০ আগস্ট, ২০২৬ রবিবার। রাশিফল গণনা কর হয় গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করে। আর আগামিকাল ৩০ আগস্ট কেমন কাটবে, তারও হদিশ মিলছে রাশিফল থেকে।

আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

এই রাশি অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হঠাৎ কিছু খরচ আসতে পারে। আপনি মাথায় ভারী বা ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। সম্পর্কের ছোট ছোট জিনিসগুলি উত্তেজনা তৈরি করতে পারে, তাই তর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও বিষয়ে মনে অস্থিরতা থাকতে পারে। আজ তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, থামুন এবং কিছুটা চিন্তা করুন। বিশ্রাম এবং ধৈর্যের সাথে দিনটি আরও ভাল হবে।

বৃষ

এই রাশির আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলি স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। গলা ব্যথা বা সর্দি-কাশির মতো সমস্যাগুলি উপেক্ষা করবেন না। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কিত কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কাজ স্বাভাবিক গতিতে চলবে। পরিবারে সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুখ থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভাল হবে। আবেগের উপর ভিত্তি করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো আজ আপনার পক্ষে ভাল হবে।

মিথুন

এই রাশির পরিবারে কিছু উদ্বেগের কারণে আপনার মনোযোগ বারবার বিভ্রান্ত হতে পারে। কোনও সমস্যা নিয়ে বাড়িতে উত্তেজনার পরিবেশ থাকতে পারে। কাজ সম্পর্কিত পরিকল্পনায় কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। বাড়ি, জমি বা যানবাহন সম্পর্কিত কাজ অগ্রসর হবে তবে ফলাফল পেতে সময় লাগবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। খুব বেশি চিন্তা করার পরিবর্তে, ধীরে ধীরে জিনিসগুলি পরিচালনা করুন।

কর্কট

এই রাগ আজ, রাগকে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেবেন না। আপনি পা বা কোমরে ব্যথার মতো সমস্যা অনুভব করতে পারেন, তাই অসাবধান হবেন না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার একটি ভাল সুযোগ থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে। মনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ধারণা আসতে পারে, তবে এটি অবিলম্বে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। মানসিকভাবে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি পরে সমস্যার কারণ হতে পারে।

সিংহ

এই রাশি মন কিছুটা অস্থির হতে পারে এবং এমনকি ছোট জিনিসগুলিও আরও বিরক্তিকর হতে পারে। হঠাৎ বর্ধিত ব্যয় বাজেটকে নষ্ট করতে পারে। কাউকে অর্থ ধার দেওয়া বা চিন্তা না করে ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। কাজের প্রতি আগ্রহ কম থাকবে, তবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি পূরণ করতে হবে। প্রেমের জীবনে মিথস্ক্রিয়া কম হতে পারে। নিজের উপর চাপ দেবেন না, সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আসবে।

কন্যা

এই রাশির জাতক-জাতিকারা শরীরে ক্লান্ত এবং অলস বোধ করতে পারে। যদি আপনি গত কয়েক দিন পর্যাপ্ত ঘুম না পান তবে আজ বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন। পরিবারের কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, তাই কথা বলার আগে চিন্তা করুন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে দেবেন না এবং খোলামেলা কথা বলবেন। কাজে যে দায়িত্বগুলি চলছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন। নতুন কাজ শুরু কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা ভাল হবে।

তুলা

এই রাশি সম্পর্কের সন্দেহ এবং ভুল বোঝাবুঝি সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া কারও দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল বুঝবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামতকে সম্মান করা যেতে পারে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আপনার ভূমিকা থাকবে। পাবলিক ডিলিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি দরকারী হবে। মানুষের সাথে কথা বলার সময় আপনার সীমানা মাথায় রাখুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে মানসিক চাপ হ্রাস করা দরকার।

বৃশ্চিক

আর্থিক বিষয়ে অনেক কিছু মনে চলবে। কোথাও থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবে এটি থাকার খুব কম আশা রয়েছে। আপনার কাছের কারও পরামর্শ অনুসরণ করার আগে অবিলম্বে তথ্য পরীক্ষা করতে ভুলবেন না। অফিসে কাজ স্বাভাবিক থাকবে এবং চাপ খুব বেশি থাকবে না। প্রেম জীবনে কিছুটা দূরত্ব থাকতে পারে, তবে উদ্যোগ নেওয়া পরিস্থিতির উন্নতি করবে। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানো ভাল হবে।

ধনু

আপনার কথায় কঠোরতা থাকতে পারে, যা কাউকে খারাপ বোধ করতে পারে। রাগে কথা বলা এড়িয়ে চলুন। আর্থিক পরিস্থিতি পরিচালনাযোগ্য হবে, তবে ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ সম্পর্কিত যে কোনও ধারণা মনে আসতে পারে, তবে এই মুহুর্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। রক্তচাপ বা মুখের সাথে সম্পর্কিত ছোট সমস্যাগুলি উপেক্ষা করবেন না।

মকর

শক্তি কিছুটা কম বোধ করতে পারে এবং শরীরে দুর্বলতা থাকতে পারে। বাইরে যাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, ছোটখাটো আঘাত থেকে সাবধান থাকুন। চাকরি বা ব্যবসায় নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে যেতে পারে। পারিবারিক সমর্থন পাওয়া যাবে এবং বাড়ির পরিবেশ শান্ত থাকবে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য দিনটি ভাল, একসাথে সময় কাটানো ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলবে। হালকা খাবার খান যা পেট আরাম দেয়।

কুম্ভ

মনে ইতিবাচকতা থাকবে এবং পরিবার সম্পর্কিত কিছু ভাল খবর পাওয়া যাবে। কাজের পরিস্থিতি সন্তোষজনক হবে, যদিও সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে কথোপকথনে সাবধানতার সাথে শব্দগুলি বেছে নিন। আপনাকে কোনও পুরানো বিষয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য পরিষ্কার করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস এবং আত্মীয়তা বাড়বে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে বাইরের বা খুব ভাজা খাবার হ্রাস করুন।

মীন

এক জায়গায় মনোনিবেশ করা কিছুটা কঠিন হতে পারে। কাজের মধ্যে ঘন ঘন মনের পরিবর্তন সময় নষ্ট করতে পারে। হঠাৎ ব্যয়ের কারণে, বাজেটের অবনতি হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বন্ধ করুন। পরিবারে কারও কথা আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে, তবে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন না। প্রেম জীবনে, ধৈর্য ধরে অন্য ব্যক্তির কথা শোনা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং পর্যাপ্ত ঘুম পান।

(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Daily Horoscope Tomorrow 30 August 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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