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Daily Horoscope tomorrow Rakhi Purnima: আগামিকাল রাখি পূর্ণিমা ২০২৬! মেষ থেকে মীনের ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

আগামিকাল ২৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আপনার ভাগ্যফল।

Published on: Aug 27, 2026, 18:00:18 IST
By Sritama Mitra
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আজ ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাখি পূর্ণিমা। এই শুভ দিনে, মেষ থেকে মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা জানান দিচ্ছে রাশিফল। আজ অনেকেই লাড্ডু গোপালকে রাখি পরিয়ে এই পার্বন উদযাপন করবেন। এমন এক শুভ দিনের ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

এই 7 টি রাশির ভাগ্য 28 আগস্ট উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে
এই 7 টি রাশির ভাগ্য 28 আগস্ট উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে

মেষ - আপনি মানসিকভাবে হালকা বোধ করবেন। নক্ষত্রগুলি পরিষ্কার চিন্তাভাবনা এবং শান্ত আবেগকে উত্সাহ দেয়, যা আপনাকে আপনার দিনের মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেয়।

বৃষ - আপনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ভারসাম্য বোধ করতে পারেন। কথোপকথনের উন্নতি হবে। নিজেকে বিশ্বাস করুন। মেজাজের পরিবর্তন আপনাকে স্পষ্টতা খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মিথুন- নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উন্মুক্ত থাকার সময় আপনার অনুভূতিকে সম্মান করার জন্য সময় নিন। আপনার দয়ালু স্বভাব একটি গভীর বন্ধন এবং শান্তি বজায় রাখবে। আজকের দিনটি একটি ভাল দিন হবে।

কর্কট - রোম্যান্সের দিক থেকে দিনটি ভাল হবে। পেশায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল থাকবে। আপনার প্রেমের জীবনে পার্থক্য থাকলেও শান্ত থাকুন।

সিংহ - আপনার মানসিক অনুভূতি আপনাকে গাইড করবে। আপনি অন্যের যত্ন নেওয়ার সাথে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভারসাম্য বজায় রাখেন। কথোপকথনের মাধ্যমে লুকানো শক্তিগুলি সামনে আসতে পারে।

কন্যা রাশি- আপনি আর্থিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি পেতে পারেন। অন্যের পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন। সর্বদা নিজের জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখুন। একটি রুটিন এবং স্ব-যত্নের বিরতিকে অগ্রাধিকার দিন।

তুলা রাশি- আপনি সাবধানতার সাথে কাজগুলির কাছে যান। কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। কাজের প্রচেষ্টা ক্রমাগত স্বীকৃত হয়। সাবধানী পরিকল্পনার কারণে আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

বৃশ্চিক রাশি - দিনটি কাটানোর জন্য আপনার ধৈর্য এবং শক্তির উপর বিশ্বাস রাখুন। আজকের দিনটি আপনার জন্য ছোট আনন্দময় মুহূর্ত নিয়ে আসবে যা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উত্সাহিত করবে।

ধনু - দিনটি জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। অ্যাডভেঞ্চার এবং চিন্তাশীল পরিকল্পনা অনুপ্রাণিত হয়। আপনি সম্পর্কের ভারসাম্য, স্বচ্ছতা, শক্তি এবং কাজের ভারসাম্য তৈরি করেন।

মকর রাশি- কৌতূহল আপনার কথোপকথনকে নেতৃত্ব দেবে, যা নতুন সংযোগকে উত্সাহিত করবে। অফিসে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিন। সৃজনশীল প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে বাজেটে মনোনিবেশ করুন।

কুম্ভ- অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। হাঁটা এবং চলার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। খোলামেলা যোগাযোগ আপনার ব্যক্তিগত সংযোগে বোঝাপড়া এবং আনন্দ প্রচার করবে। সারা দিন জল পান করতে থাকুন।

মীন রাশি- আপনার দৃঢ়তা ইতিবাচক শক্তিকে উত্সাহ দেয়, দেশে এবং বিদেশে অর্থবহ সংযোগগুলি পরিচালনা করে, যখন নতুন ধারণাগুলি আশাবাদ এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন সূচনার দরজা খুলে দেয়।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Daily Horoscope Tomorrow Rakhi Purnima: আগামিকাল রাখি পূর্ণিমা ২০২৬! মেষ থেকে মীনের ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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