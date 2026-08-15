সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২০২৬ স্বাধীনতা দিবস কেমন কাটবে, দেখে নিন দৈনিক রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। আজ দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
সিংহ
আজ বাড়িতে কোনো বিশেষ অতিথি বা সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটতে পারে, যা একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং অতীতের প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। পারিবারিক সমর্থনে আপনি সহজেই অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন এবং সম্পর্কের পারস্পরিক বিশ্বাসও আরও দৃঢ় হবে। আজ মতামত প্রকাশের সুযোগ পেলে দ্বিধা করবেন না, তবে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এবং পরচর্চা এড়িয়ে চলাই ভালো। প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত কাজগুলিতে আপনার দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
কন্যা
আজ আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশ পাবে। কোনো নতুন ধারণা, পরিকল্পনা বা নতুন কাজ আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে। আপনার প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দ্রুত অগ্রগতি আপনার সুনাম বৃদ্ধি করবে। মানুষের মধ্যে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে, তাই আপনার আচরণ এবং যোগাযোগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। আজ আপনি সবাইকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন এবং এই গুণটি আপনাকে একজন ভালো নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।
তুলা
আজ আপনার কর্মজীবন, ব্যবসা এবং আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া আর্থিক সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই বিনিয়োগ বা কোনো লেনদেন করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। প্রতিপক্ষ বা প্রতিযোগীরা সক্রিয় থাকতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনা সবার সাথে ভাগ করা থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অবহেলাও আপনার লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদের উচিত স্থির গতিতে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রতিটি আর্থিক নথি বা লেনদেন সাবধানে পর্যালোচনা করা।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মনোযোগ থাকবে আর্থিক লাভ এবং ভালো কাজের সুযোগের দিকে। সামনে একটি আকর্ষণীয় পেশাগত প্রস্তাব আসতে পারে, তাই উপস্থিত সুযোগগুলো গ্রহণ করতে দেরি করবেন না। আজ আপনার ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা খুব কাজে দেবে। ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সুসংগঠিত হবে এবং কাজের চাপ আগের চেয়ে কম তীব্র মনে হতে পারে। পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা বা কঠিন কাজে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসনীয় হবে। আপনি যদি আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি একটি ভালো সময়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More