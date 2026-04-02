ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২ এপ্রিল ২০২৬ বুধবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ হনুমান জয়ন্তীর দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
ধনু
আজ হঠাৎ কোনো লাভ আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত লাভ বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। আপনি প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। আপনার কাজে সাবধানে পরিবর্তন আনুন, কারণ এটিই হবে আপনার সাফল্যের ভিত্তি। আজ একটি বড় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। পারিবারিক সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং আপনার মন শান্তিতে থাকবে।
মকর
আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য এবং সংযমের প্রকৃত শক্তি শেখাবে। ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো আপনার জীবনে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসবে। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে, তার একটি সমাধান হতে পারে। আজ একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনা রূপ নিতে পারে। আপনার প্রেম জীবনে কিছুটা তিক্ততা আসতে পারে, তাই সাবধানে কথা বলুন। অপ্রয়োজনীয় রাগ আপনার সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই আজ মনোরম সুর বজায় রাখাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় বিজয়।
কুম্ভ
আজ আপনার আর্থিক সচ্ছলতা বাড়বে। বিশেষ করে অবিবাহিতদের জন্য সুসংবাদ আসতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থনে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে, যা সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। আপনার মধ্যে ভালোবাসা ও সমর্থন বজায় থাকবে, কিন্তু লোকদেখানো আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, কারণ হঠাৎ গাড়ি বিকল হয়ে গেলে আপনার খরচ বেড়ে যেতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য সম্মান ও সাফল্যের বার্তা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কোনো সাফল্য বা পুরস্কার পেতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আজ আপনার বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। যদি আপনি কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে তা উপেক্ষা না করে একজন যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যদি আপনি কারো কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তবে তা পরিশোধ করার সময় হতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনার মনে শান্তি আনবে এবং আপনি বিনোদনের জন্যও উদারভাবে খরচ করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHOR
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More