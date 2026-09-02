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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে, দেখে নিন রাশিফলে।

Published on: Sep 2, 2026, 06:00:56 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ বুধবার কী রয়েছে, তা দেখেনিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল

ধনু

আজ আপনার জন্য উন্নতির অনেক পথ খুলে যেতে পারে। আপনার ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফল দিতে পারে। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে আপনার মানসিক চাপ কমবে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। প্রেম জীবনে, কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়া বা একটি সুন্দর মুহূর্তের অভিজ্ঞতা দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মকর

আজ আপনার অগ্রগতি দ্রুত হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হবে। তবে, কিছু লোক আপনার গতি এবং সাফল্যকে ভালোভাবে নাও নিতে পারে, যা নতুন শত্রুতার জন্ম দিতে পারে। রাজনীতি বা সামাজিক জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কাজে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ কেউ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

কুম্ভ

আজকের দিনটি আপনার জন্য শান্তি, সুখ এবং পারিবারিক ভালোবাসা বয়ে আনতে পারে। বাড়িতে একতা এবং একটি ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করবে। আপনার সন্তানের পরীক্ষার একটি ভালো ফলাফল আপনার দুশ্চিন্তা কমাতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর পদোন্নতি আপনার বাড়িতে গর্ব ও আনন্দ বয়ে আনবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার ভাইবোনদের পরামর্শ সহায়ক হবে। আপনি বন্ধুদের সাথে চমৎকার সময় কাটাবেন, যদিও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন।

মীন

আজ সামান্য অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। কর্মক্ষেত্রে কারও সাথে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই রাগের মাথায় এমন কিছু বলবেন না যার জন্য পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে। অবিবাহিতদের জীবনে ভালোবাসার নতুন সূচনা হতে পারে। ব্যবসায় সঠিক বিনিয়োগ ভবিষ্যতে ভালো লাভ দিতে পারে। অংশীদারিত্বে প্রবেশ করার আগে, অপর ব্যক্তির সম্পূর্ণ তথ্য এবং শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল

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