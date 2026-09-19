ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ শনিবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ প্রেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। দেখে নিন রাশিফল।
ধনু
আজ নেওয়া প্রতিটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ লাভের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে। ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাতে কর্মরতদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে অনুকূল থাকবে এবং পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। আরও বেশি উপার্জনের জন্য নতুন ধারণা আসবে, যা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। একজন বন্ধু কঠিন পরিস্থিতিতে আপনাকে সমর্থন করবে, যা আপনাদের বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করবে। আজ সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। আপনার মতামত প্রকাশের আগে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।
মকর
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো উপহার হতে পারে। ব্যবসার উন্নতির জন্য সময়টি অনুকূল, এবং পূর্ব-পরিকল্পিত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষ আপনার আচরণ ও কাজে সন্তুষ্ট হবেন। একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান আপনার মনকে হালকা করবে। পর্যটন বা ভ্রমণ-সম্পর্কিত ব্যবসায় আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে, কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষদের থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ কেউ আপনার ব্যবসার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। শিক্ষার্থীরা বড় ভাই বা বোনের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজ আপনার মন আধ্যাত্মিক কাজের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং আপনি অন্তরের শান্তি অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বাড়বে এবং লোকেরা আপনার কথাকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। নববিবাহিত দম্পতিদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হতে পারে, যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়াটা আনন্দের হতে পারে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তবে আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ অত্যন্ত সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে এবং যারা বাড়ি থেকে দূরে পড়াশোনা করছে, তাদের বড় সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে, আজ আপনারা একে অপরের অনুভূতি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
মীন
আজকের দিনটি আনন্দ এবং মানসিক সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে এবং কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে বন্ধুদের সাথে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হবে। একটি আকর্ষণীয় আলোচনাও হতে পারে। তবে, অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজেকে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আজ যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে তা হাতছাড়া করবেন না। কাউকে সাহায্য করা আপনাকে অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টি এবং আনন্দ দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More