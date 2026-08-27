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আজ শুরু পূর্ণিমা তিথি! সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

Published on: Aug 27, 2026, 05:00:27 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। আজ শুরু হচ্ছে, রাখি পূর্ণিমার তিথি। আজ ২৭ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কী বলছে জ্যোতিষমত।

আজ শুরু পূর্ণিমা তিথি! সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল
আজ শুরু পূর্ণিমা তিথি! সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

সিংহ

আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন এবং বিদেশ-সম্পর্কিত কোনো প্রকল্প নিয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হবে, যেখানে আপনি নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসা সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। ধৈর্য ধরুন এবং কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না।

কন্যা

আজ আর্থিক স্বস্তির জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে। আর্থিক লাভের ফলে আপনার অবস্থার উন্নতি হতে পারে এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাইবোনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। অতীতের ক্ষোভ ভুলে গিয়ে সম্পর্কগুলোকে নতুন করে শুরু করা আপনার জন্য উপকারী হবে। তবে, কোনো বিষয় নিয়ে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে আপনার অবস্থার উন্নতি হবে।

তুলা

আজ আপনার মন সেবা, দান এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের দিকে আকৃষ্ট থাকবে। আপনি কোনো পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার মনে শান্তি আনবে। বাড়িতেও একটি ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি হতে পারে। তবে, আপনার বিবাহিত জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটিকে তর্কে না জড়িয়ে, শান্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করুন। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করার কথা মনে রাখবেন।

বৃশ্চিক

আজ আপনাকে সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে এবং নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংক-সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন হতে পারে। কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে বহু প্রতীক্ষিত আনন্দ লাভ হবে। এই সময়ে, আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সুরক্ষিত রাখুন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনাকে ঠকানোর চেষ্টা করতে পারে, তাই সবাইকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং বুদ্ধিমত্তার উপর ভরসা রাখুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/আজ শুরু পূর্ণিমা তিথি! সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

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