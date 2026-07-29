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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 29, 2026, 05:00:44 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ২৯ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ একটি চ্যালেঞ্জিং দিন। আপনি বন্ধু এবং পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অন্যের বিষয়ে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। আধ্যাত্মিক আগ্রহ বাড়বে এবং দূরবর্তী কোনো ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সময়মতো কাজ শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ। দূরবর্তী পরিবারের সদস্যদের অভাব অনুভূত হবে এবং শিক্ষার্থীরা চাকরি-সংক্রান্ত কোর্সের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন।

    কন্যা

    যারা সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাদের জন্য আজ দিনটি উপকারী হবে। সম্মান বৃদ্ধি এবং আর্থিক সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আপনার পিতামাতার সাথে বিবাদ হতে পারে। কথাবার্তায় সংযম অবলম্বন করুন এবং ভ্রমণ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

    তুলা

    আজকের দিনটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। ঈর্ষা ও ঘৃণা পরিহার করুন এবং কোনো চাপা শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে চলমান যেকোনো বিবাদের সমাধান হবে এবং আপনি ও আপনার সঙ্গী একসঙ্গে ভ্রমণেও যেতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। ঈর্ষা ও ঘৃণা পরিহার করুন এবং কোনো চাপা শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে চলমান যেকোনো বিবাদের সমাধান হবে এবং আপনি ও আপনার সঙ্গী একসঙ্গে ভ্রমণেও যেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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