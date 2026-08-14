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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৪ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 14, 2026, 06:00:16 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ নানান দিক থেকে ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের আগের দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। আজ ১৪ আগস্ট ২০২৬ দিনের রাশিফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৪ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৪ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ, অংশীদারিত্বে করা কাজ ফলপ্রসূ হবে। পরিবারের সাথে বসে পুরনো সমস্যার সমাধান করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনি আপনার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গীর সাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মধুর করে তুলবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আর্থিক বিষয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। আপনার কিছু ছোটখাটো উদ্বেগ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আপনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি পরিস্থিতিকে সহজ করে তুলবে।

    মকর

    আজকের দিনটি আনন্দ ও সাফল্যে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি কর্মজীবনে উন্নতির নতুন সুযোগ পেতে পারেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনার প্রেম জীবনও আগের চেয়ে আরও সুখকর ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। যেকোনো রাজনৈতিক বা বিতর্কিত পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি রক্ষা করার জন্য বিশেষ যত্ন নিন। অংশীদারিত্বের কাজ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লাভজনক হতে পারে।

    কুম্ভ

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা করলে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি পূর্ণ উদ্যম ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করবেন, কিন্তু একসাথে একাধিক দায়িত্ব কাঁধে নিলে আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আপনার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর নজর রাখুন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আজ আপনাকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

    মীন

    আজ কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে প্রতিটি বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে, যা আপনার মনোবল আরও বাড়িয়ে দেবে। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে পারেন, যা আপনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনার জন্য একটি বড় শক্তি হবে। অতীতের লেনদেন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হবে এবং আর্থিক স্বস্তি লাভ হবে। তবে, যেকোনো আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন হবে। ভেবেচিন্তে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৪ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল

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