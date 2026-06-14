সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যর দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। এই চার রাশির আজ রবিবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
ব্যবসা ও পরিকল্পনার জন্য আজকের দিনটি অনুকূল থাকবে। আপনার সিদ্ধান্তগুলো ইতিবাচক ফল দেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। কোনো অতিথির আগমন উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘসূত্রিতা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই সময়কে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করুন। একটি ছোট ভ্রমণ বা বেড়ানোর পরিকল্পনা আপনার মনকে সতেজ করবে।
কন্যা
বিনিয়োগ এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আজ একটি ভালো সময়। কাজের সূত্রে আপনার ভ্রমণ হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকারী প্রমাণিত হবে। নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। ভাইবোনদের সাথে আপনার সম্পর্ক মধুর থাকবে। বাবা-মায়ের সাথে সময় কাটালে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো চুক্তি এগিয়ে যেতে পারে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একটি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের প্রস্তাব আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধার করা টাকা ফেরত আসতে পারে এবং কর্মরত ব্যক্তিরা পদোন্নতি বা স্বীকৃতি পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজ উন্নতি এবং ইতিবাচক ফল আসবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। একটি প্রতিশ্রুতি পূরণের দায়িত্ব আপনি অনুভব করবেন। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করলে মনের শান্তি মিলবে। কর্মসংক্রান্ত নতুন ধারণা ভবিষ্যতে বড় সাফল্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More