Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    December 2025 Monthly Rashifal: ২০২৫ ডিসেম্বর মাস কেমন কাটবে? রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল

    ডিসেম্বরের রাশিফল গ্রহগুলির ট্রানজিট দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। ডিসেম্বর মাসটি কিছু রাশিচক্রের জন্য খুবই লাভদায়ক হতে চলেছে, রইল রাশিফল।

    Published on: Dec 01, 2025 3:43 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এই বছর, ডিসেম্বর মাসটি কিছু রাশির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, অনেক গ্রহ ডিসেম্বর মাসে রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছে। দেখা যাক, ১২ রাশির জন্য কেমন কাটবে ডিসেম্বর ২০২৫?

    রাশিফল ডিসেম্বর: ১২ টি রাশিচক্রের জন্য ১-৩১ডিসেম্বরের সময়টি কেমন হবে?
    রাশিফল ডিসেম্বর: ১২ টি রাশিচক্রের জন্য ১-৩১ডিসেম্বরের সময়টি কেমন হবে?

    মেষ-এমন ব্যবসাগুলি বিবেচনা করা ভাল যা বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের তাদের শেখানো, লেখা বা তাদের সাথে জড়িত হওয়ার প্রয়োজন হয়। অবিবাহিতরা নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

    বৃষ রাশি-সময়কালটি অন্যের সাথে আপনার সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করার এবং আপনার ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সময়। আপনার দক্ষতা, বিশেষত অন্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করার এবং তাদের সাথে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করার ক্ষমতা এখন সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে।

    মিথুন -আপনার পরিবারের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন। নতুন জিনিস আবিষ্কার করুন, যা একটি নতুন চিন্তাভাবনা বিকাশ করবে। আপনার কৌতূহলী এবং আরও জ্ঞান শিখতে এবং আবিষ্কার করতে আগ্রহী হওয়ার ব্যক্তিগত প্রকৃতি সহায়ক হবে।

    ( Mission Sudarshan Chakra:মোদীর কণ্ঠে ‘মিশন সুদর্শন চক্র’, কী সেটি? PM বললেন, ‘শত্রু দুঃসাহস দেখালেই..’)

    কর্কট- সময়টি বিকল্পগুলি সন্ধান করার বা বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য ভাল সময় হতে পারে। হৃদয়ের বিষয়ে, আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার মনোযোগ সম্পর্কের বন্ধুত্বপূর্ণ দিকের দিকে আরও মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

    সিংহ - আপনার সংস্থা আপনাকে কিছু লোককে অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি পুরষ্কার দিতে পারে, যা পদোন্নতি বা দায়িত্বে অনুবাদ করতে পারে। এটি একটি ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য বা আপনার দক্ষতা উন্নত করতে পারে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার জন্য দুর্দান্ত সময় হতে পারে।

    কন্যা রাশি- সময়টি আপনার স্বপ্নগুলি প্রতিফলিত করার সময়। মানুষের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং একটি দল তৈরি করতে সক্ষম হওয়া আপনাকে উপকৃত করবে। অংশগ্রহণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যস্ততা বা টিমওয়ার্কের প্রয়োজন এমন অবস্থানগুলির কথা ভাবুন।

    তুলা রাশি-কর্মক্ষেত্রে, এমন পদগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন যা আপনাকে নাম এবং খ্যাতি উভয়ই পেতে পারে। আপনি কোনও প্রকল্প শুরু করার বা এটি পরিচালনার কাছে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবেন।

    বৃশ্চিক - আপনার সতীর্থরা আপনার পারফরম্যান্স পছন্দ করতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা একটি পার্টি, স্কুল বা এমনকি সামাজিক ইভেন্টে একটি বিশেষ সঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। আপনি আপনার জীবনের অনেক দিক বিবেচনা করবেন।

    ধনু রাশি- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করছেন, তবে অবশ্যই আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করার কথা বিবেচনা করুন। আপনার বীমা নীতিগুলির দিকে মনোনিবেশ করুন, বিশেষত যখন এটি কোনও গাড়ি, বাইক বা গ্যাজেটের কথা আসে।

    মকর -আপনার বস আপনার ধারণার প্রশংসা করতে পারেন। অবিবাহিতদের জন্য, ডেটিং শুরু করার এবং সঠিক সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার জন্য এটি সেরা সময় হবে, বিশেষত যখন সামাজিক ইভেন্ট বা কোনও ক্রিয়াকলাপে অংশ নেন।

    কুম্ভ -আপনার ধারণা এবং যোগাযোগের দক্ষতা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এটি আপনাকে স্বীকৃতি দিতে পারে। কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য বা আপনার যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোনও কোর্সে সময় বিনিয়োগ করার জন্য এটি একটি ভাল সময়।

    মীন -সময়কালটি আপনার সৃজনশীলতা অন্বেষণ করার সময়। আপনি আপনার সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে আরও আগ্রহী বোধ করবেন। সাক্ষাত্কারের সময় বা প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার সময় আপনার দক্ষতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দ্বিধা করবেন না।

    ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    News/Astrology/December 2025 Monthly Rashifal: ২০২৫ ডিসেম্বর মাস কেমন কাটবে? রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes