শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
December 2026 Lucky Zodiac Signs: ২০২৬ ডিসেম্বরে ধুন্ধুমার লাভ কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির! গ্রহগোচরে কপাল খুলবে কাদের?
ডিসেম্বর ২০২৬-এ গ্রহের গতিবিধিতে ছয়টি বড় পরিবর্তন দেখা যাবে। ২ ডিসেম্বর বুধ বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে। ৫ ডিসেম্বর রাহু ও কেতু রাশি পরিবর্তন করবে। এরপর, ১১ ডিসেম্বর শনি মীন রাশি দিকে যাবে।
২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাস কিছু রাশিচক্রের জন্য সুখ ও অগ্রগতির নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চাকরিতে উন্নতি থেকে ব্যবসায় লাভবান হওয়া পর্যন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার আসছে, দেখে নিন।
মেষ - ডিসেম্বর মেষ রাশির জন্য ক্যারিয়ার উন্নতির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার কর্মক্ষেত্রে কাজ প্রশংসিত হতে পারে। আপনি ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন পাবেন এবং নতুন দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ করার সুযোগ পেতে পারেন। নতুন আয়ের পথ খুলতে পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য টাকা আটকে রাখার আশা থাকবে। পরিবারে সুখী পরিবেশ থাকবে।
সিংহ - ডিসেম্বর সিংহ রাশির বাসিন্দাদের জন্য সাফল্যে ভরা হতে পারে। আপনার কাজের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম শক্তিশালী হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো চুক্তি থেকে লাভবান হতে পারে। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে এবং সঞ্চয়ের সুযোগ আসতে পারে। পরিবার থেকে ভালো খবর আসতে পারে। সামাজিক সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে।
তুলা - ডিসেম্বর তুলা রাশির বাসিন্দাদের জন্য অনেক ভালো খবর নিয়ে আসতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেতে পারেন। যারা ইতিমধ্যে চাকরিতে আছেন তারা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আর্থিক লাভের নতুন পথ উদ্ভূত হবে। আপনার প্রেম জীবনে সুখ থাকবে। আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।
কুম্ভ - ডিসেম্বর কুম্ভ রাশির স্থানীয়দের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হতে পারে। শনি সরাসরি যাওয়ায় কাজের গতি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি লাভজনক হতে পারে। আয় বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে আপনি লাভবান হতে পারেন। পরিবারের মধ্যে আরাম ও সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে।
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