শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
December 2026 Graha Gochar: ডিসেম্বর ২০২৬এ একঝাঁক রাশির কপাল খুলবে! কুম্ভ সহ একাধিক রাশি পাবে লাভ, লাকি কারা?
ডিসেম্বর মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক, কুম্ভ এবং মীন রাশির জন্য লাকি হবে। বলছে জ্যোতিষ মত।
২০২৬ বছর শেষ লগ্নে ডিসেম্বর মাস একাধিক রাশির জন্য সুখবর আনতে চলেছে। এই মাস কিছু রাশিচক্রের জন্য সুখ এবং ভালো বৃদ্ধি আনতে পারে। বছরের শেষ মাস কিছু রাশিচক্রের জন্য আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করা থেকে চাকরি ও ব্যবসা পর্যন্ত অনেক নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক, কুম্ভ এবং মীন রাশির জন্য ডিসেম্বর অনেক দিক থেকে বিশেষ হবে।
পণ্ডিতজির মতে, ডিসেম্বর মাসে পাঁচটি রাশি সম্পূর্ণ ভাগ্যের দ্বারা সমর্থিত হবে। কোন কোন রাশি লাকি হবে, দেখে নিন
মেষ জন্য ডিসেম্বর কেমন হবে?
কিছু কাজ এখনই সম্পন্ন হতে চলেছে। সরকারি সংস্থাগুলোর থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তান ও ভালোবাসার পরিস্থিতি ভালো হবে।
মিথুনের জন্য ডিসেম্বর কেমন হবে?
ডিসেম্বর মিথুন রাশির জন্য একটি সৌভাগ্যজনক মাস হবে। পণ্ডিতজির মতে, এই রাশির মানুষরা সরকারী ব্যবস্থায় যোগ দেবেন। চাকরির পরিস্থিতি ভালো হবে। সাহস বাড়বে।
বৃশ্চিকের জন্য ডিসেম্বর কেমন হবে?
ডিসেম্বর বৃশ্চিকদের জন্য বেশ ভাগ্যবান হবে। এই রাশির জন্য পরিস্থিতি আর্থিকভাবে অনুকূল হবে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আর্থিক জটিলতা থাকলে, তা সম্পূর্ণরূপে ডিসেম্বর মাসে সমাধান হবে।
কুম্ভের জন্য ডিসেম্বর কেমন হবে?
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় জির মতে, ডিসেম্বর কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী হবে। নতুন আয়ের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। পুরনো পথ থেকেও অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো হবে।
মীন রাশির জন্য ডিসেম্বর কেমন হবে?
মীন রাশির বাসিন্দারা ডিসেম্বর মাসে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এই মাসে আদালত ও আইনি মামলায় বিজয় আসবে। আপনি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করবেন। আইনি স্তরে সবকিছু ঠিক থাকবে।
ডিসেম্বর মাসে করার জন্য প্রতিকার: মেষ রাশির জাতকদের হনুমানকে সিন্দুর দিতে হবে। মিথুন রাশির মানুষরা বুধবার গণেশের পূজা করবেন। আপনি সবুজ মুগ, শিমও দান করতে পারেন। বৃশ্চিক রাশির স্থানীয়রা মঙ্গলবার গুড় দান করবেন। কুম্ভ রাশির জাতকদের শনিবার শনির নামে প্রদীপ জ্বালানো উচিত। এছাড়াও, অভাবীদের সাহায্য করুন। মীন রাশির স্থানীয়রা বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করবেন। এছাড়াও, হলুদ জিনিস দান করুন। এই প্রতিকার জীবনে ইতিবাচকতা আনবে এবং যেকোনো কাজের বাধা দূর করবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত ও আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)