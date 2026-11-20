Dev deepavali 2026: দেব দীপাবলি ২০২৬ কত তারিখ পড়ছে? বাড়ির কোন জায়গাগুলিতে প্রদীপ দান শুভ! দেখে নিন
দেবদীপাবলি ২০২৬ কবে পড়ছে দেখে নিন।
কার্তিক পূর্ণিমায় উদযাপিত দেব দীপাবলিকে দেবতাদের দীপাবলিও বলা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে ভগবান শিব, ত্রিপুরাসুর ও দেবতাদের কাশীতে প্রদীপ জ্বালিয়ে বধ করেছিলেন। তারপর থেকে এই দিনে প্রদীপ জ্বালানোর ঐতিহ্য অব্যাহত রয়েছে। কাশীর গঙ্গাঘাটে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হয়, তবে বাড়িতেও বাতি জ্বালানো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশ্বাস করা হয় সন্ধ্যায় পাঁচটি বিশেষ স্থানে বাতি জ্বালানো বাড়ির জন্য শুভ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।
প্রধান দরজায় দুটি প্রদীপ জ্বালান: দেব দীপাবলির সন্ধ্যায় বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারের দুই পাশে প্রদীপ জ্বালানোর একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এজন্য সরিষার তেলের বাতি ব্যবহার করা যায়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রধান প্রবেশদ্বার হলো এমন একটি স্থান যেখানে ইতিবাচক শক্তি ও শুভতা বাড়িতে প্রবেশ করে। এখানে দেবী লক্ষ্মীকে স্বাগত জানাতে বাতি জ্বালানো হয়। বিশ্বাস করা হয় এটি দুষ্ট দৃষ্টির প্রভাব বাড়ি থেকে দূরে রাখে এবং পরিবারের শান্তি ও সুখ বজায় রাখে। বাতিটি এমন নিরাপদ স্থানে রাখুন যাতে বাতাসে বারবার নিভে না যায়।
তুলসীর কাছে ঘি প্রদীপ জ্বালাতে ভুলবেন না: হিন্দুধর্মে তুলসী গাছকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়। দেব দীপাবলিতে তুলসী গাছের কাছে ঘি প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজার প্রথা রয়েছে। সন্ধ্যায়, তুলসী গাছের কাছে একটি ল্যাম্প রাখুন এবং ভক্তির সঙ্গে আরতি করুন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, তুলসী গাছের কাছে বাতি জ্বালানো বাড়িতে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে এবং ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ বজায় রাখে। প্রদীপ বসানোর সময় নিশ্চিত করুন তার আগুন বা তাপ তুলসীকে ক্ষতি না করে সি পাতা।
ঠাকুরঘরে বাতি জ্বালান: দেব দীপাবলিতে বাড়ির মন্দিরে বাতি জ্বালানো শুভ বলে বিবেচিত। এই দিনে ভগবান বিষ্ণু, ভগবান শিব এবং দেবী লক্ষ্মীর পূজা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রার্থনা কক্ষে ঘি বা তেলের বাতি জ্বালিয়ে দেবতাদের স্মরণ করুন। কার্তিক পূর্ণিমা পূজা ও প্রদীপ নিবেদনের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বাস করা হয় প্রার্থনা কক্ষে প্রদীপ জ্বালানো পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান ও শান্তির আশীর্বাদ দেয়। প্রদীপকে পূজার সামগ্রী ও পর্দা থেকে দূরে রাখুন।
সম্পূর্ণ পূজার পদ্ধতি শিখুন: যেখানে জল রাখা হয় সেখানে বাতি জ্বালিয়ে রাখা প্রয়োজন। কিছু পরিবারে দেব দীপাবলির সন্ধ্যায় পানীয় জল রাখার জায়গায় প্রদীপ জ্বালানো প্রচলিত রয়েছে। জলকে জীবনের ভিত্তি এবং পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, যেখানে জল রাখা হয় তার কাছে একটি প্রদীপ জ্বালানো সুখ, সমৃদ্ধি আনে।
অশ্বত্থ গাছকে পূজা করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস, যে এতে দেবতারা বাস করেন। যদি দেব দীপাবলিতে বাড়ির কাছে কোনও অশ্বত্থ গাছ থাকে, সূর্যাস্তের পর, আপনি তার নিচে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। কার্তিক পূর্ণিমায় অশ্বত্থ গাছের কাছে প্রদীপ নিবেদন করা পুণ্য হিসেবে বিবেচিত। এটি পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ এবং পরিবারের সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করার জন্য করা হয়।
দীপাবলির সবচেয়ে মহৎ ও ঐশ্বরিক রূপ বারাণসীর প্রায় সাত কিলোমিটার এলাকায় ঘাটে দেখা যায়। দেবতাদের পৃথিবীতে স্বাগত জানাতে, উত্তর প্রবাহিত গঙ্গার তীরে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। ডিসক্লেমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত ও আরও তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More