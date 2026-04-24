Shukra to make Vipreet Rajyog: ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে চলেছেন ধনদাতা শুক্র! কপাল খুলবে ধনু সহ একগুচ্ছ রাশির

Shukra to make Vipreet Rajyog: ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে চলেছেন ধনদাতা শুক্র! কপাল খুলবে ধনু সহ একগুচ্ছ রাশির
Lucky Zodiac Signs: দৈত্যগুরুর মেষে প্রবেশের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। বিপরীত রাজযোগ একাধিক রাশির ভাগ্যে কী কী প্রাপ্তি যোগ আনবে দেখা যাক।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দৈত্যগুরু শুক্র ১৯ এপ্রিল ২০২৬ মেষ রাশিতে প্রবেশ করেছে। সেখানে তিনি ১৪৩ মে পর্যন্ত থাকবেন। ধন, বৈভব, সুখ, দাম্পত্যের কারক হিসাবে মনে করা হয় শুক্রকে। এদিকে, শুক্র বৃষ রাশিতে যাওয়ার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। এদিকে, দৈত্যগুরুর মেষে প্রবেশের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। বিপরীত রাজযোগ একাধিক রাশির ভাগ্যে কী কী প্রাপ্তি যোগ আনবে দেখা যাক।
ধনু
চাকরি, ব্যবসায় আয় ইতিবাচক হতে পারে। এই সময় প্রমোশনের যোগ রয়েছে। ধনলাভ বা বিদেশ থেকে টাকা কড়ি আসার সম্ভবনা প্রবল। চাকরি ক্ষেত্রে কোনও সুযোগ পেতে পারেন। কঠিন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে, তা থেকে পেতে পারেন মুক্তি। আইনি মামলায় সাফল্য পাবেন। চাকরিরতরা বিভিন্ন দিক থেকে লাভ পাবেন। সমাজে আপনার অংশিদারি বাড়বে। সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা জুড়ে রয়েছেন, তাঁরা পাবেন লাভ। স্বাস্থ্য নিয়ে সাবধান হবেন।
তুলা
হঠাৎ করে হাতে আসতে পারে টাকা। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। ধনলাভের রাস্তা সুগম হতে পারে। আটকে থাকা টাকা হাতে পেতে পারেন। কোনও জায়গা থেকে যদি টাকা পাওয়ার আশা থাকে, তাহলে তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য টাকা এই সময় হাতে আসতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালোর দিকে যেতে পারে। বাড়তে পারে আয়। বাড়িতে হতে পারে শুভ কাজ। বিবাহ বা সন্তানের সঙ্গে জড়িত কোনও শুভ কাজ হতে পারে।
মিথুন
সুখ সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী জীবনযাপনও হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো জীবন কাটাতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারে। খরচা বাড়তে পারে। কোথাও যাত্রা বা বিলাসিতা বা সম্পর্ক ঘিরে অনেক বেশি টাকা খরচ হতে পারে। আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা বা প্রগতি দেখতে পারেন। ভালো লাভ পেতে পারেন এই সময়।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
