Dhanteras 2026: ধনতেরাস ২০২৬এ সোনা, রুপো কেনার সেরা সময় ৬ নভেম্বর কখন শুরু! কতক্ষণ থাকবে, দেখে নিন

Dhanteras 2026: ধনতেরাস ২০২৬এ সোনা, রুপো কেনার সেরা সময় ৬ নভেম্বর কখন শুরু! কতক্ষণ থাকবে, দেখে নিন
লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারের পরদিনই ধনতেরাস। ২০২৬ সালের ধনতেরাস পড়েছে ৬ নভেম্বর।
ধনতেরাসের দিনে সোনা, রূপা এবং নতুন বাসন কেনার ঐতিহ্য রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে সোনা এবং রূপা কেনার ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের দেবী, মা লক্ষ্মী এবং কুবের দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এই বছর ধনতেরাস ৬ নভেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার। জেনে নিন এবার ধনতেরাসে সোনা ও রূপা কেনার শুভ সময় কোনটি।
ধনতেরাস পূজার শুভ সময়: ধনতেরাসের দিন, দেবী লক্ষ্মী, কুবের দেবতা এবং ভগবান ধন্বন্তরীর পূজা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে সমুদ্র মন্থনের সময়, ভগবান ধন্বন্তরী তাঁর হাতে অমৃতের পাত্র এবং আয়ুর্বেদ জ্ঞান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই এই দিনটিকে 'ধন্বন্তরী জয়ন্তী' বলা হয়। ধনতেরাসের দিনে পূজার সেরা সময় হল প্রদোষ কাল। এই বছর, কার্তিক কৃষ্ণ পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি ৬ নভেম্বর সকাল ১০:৩০ টায় শুরু হবে এবং পরের দিন, ৭ নভেম্বর সকাল ১০:৪৭ মিনিটে এ শেষ হবে। ধনতেরাস পূজার শুভ সময় সন্ধ্যা ০৬:০২ টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৫৭ মিনিট পর্যন্ত। দিনের বেলা পূজার শুভ সময় হবে সকাল ৮:১৬ মিনিট থেকে ০৯:৪৮ মিনিট পর্যন্ত।
ধনতেরাসে সোনা এবং রূপা কেনার শুভ সময় ২০২৬: ০৬ নভেম্বর ২০২৬ ধনতেরাসের দিন সোনা এবং রূপা কেনার শুভ সময় হবে ০৭ নভেম্বর সকাল ১০:৩০ টা থেকে সকাল ০৬:৩৭ মিনিট পর্যন্ত।
ধনতেরাসে কেনাকাটার শুভ সময়: ধনতেরাসের দিন কেনাকাটার জন্য অভিজিৎ মুহুর্ত হবে রাত ১১:৪৮ মিনিট থেকে ১২:৫৬ মিনিট পর্যন্ত।
সন্ধ্যায় কেনাকাটার জন্য প্রদোষ কাল: বিকেল ০৫:৪৯ মিনিট থেকে ৮:২৩ মিনিট পর্যন্ত। এ ছাড়া, বৃষ কাল সন্ধ্যা ৬:১৯ থেকে ৮:১৭ টা পর্যন্ত থাকবে।
ধনতেরাস ২০২৬ পূজা এবং কেনাকাটা শুভ চোঘড়িয়া মহুরত: সকালের মুহুর্ত (চর, লাভ, অমৃত) - সকাল ১০:৩০ থেকে সকাল ১০:৪৩ মিনিট। বিকেল মুহুরত (চর) - বিকেল ০৪:১১ মিনিট থেকে ০৫:৩৩ মিনিট পর্যন্ত। বিকেল মুহুরত (শুভ) - দুপুর ১২:০৫ থেকে ০১:২৭ মিনিট পর্যন্ত। নাইট মুহুরত (লাভ) - ০৮:৪৯ মিনিট থেকে ১০:২৭ মিনিট পর্যন্ত।
ধনতেরাসে কী কিনবেন: ধনতেরাসের দিন, সোনা-রূপার গহনা, পিতলের বাসনপত্র, ঝাড়ু, লবণ, মা লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি, জমি, বিল্ডিং ইত্যাদি কেনা শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে নতুন জিনিস কেনার ফলে ফলের পরিমাণ তেরো গুণ বেড়ে যায়।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More