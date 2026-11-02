Dhanteras 2026 Upay: আসছে ধনতেরাস ২০২৬! ধনদেবী লক্ষ্মীর কৃপা পেতে ৬ টোটকার হদিশ রইল
মা লক্ষ্মী, ভগবান কুবের এবং ভগবান ধন্বন্তরীর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ধনতেরাসের দিনটি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে কিছু উপায় গ্রহণ করে মা লক্ষ্মী সারা বছর বাড়িতে বাস করেন।
আর্থিক অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে ধনতেরাসের দিন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া খুব উপকারী বলে মনে করা হয়। হিন্দু ধর্মে ধনতেরাস উৎসবকে সুখ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসব শুরু হয় ধনতেরাসের মধ্য দিয়ে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, ধনতেরাসের দিনে মা লক্ষ্মী, শ্রী গণেশজি, ভগবান কুবের এবং ভগবান ধন্বন্তরীর পূজা করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে পদ্ধতিগতভাবে পূজা করার পাশাপাশি কিছু প্রতিকার করার ফলে সারা বছর অর্থের অভাব হয় না।বিশ্বাস করা হয়, ধনতেরাসে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থাগুলি বাড়িতে সুখ, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে।
ধনতেরাস কবে: পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রতি বছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশীতে ধনতেরাস উৎসব পালিত হয়। এই বছর, ত্রয়োদশী তিথি ৬ নভেম্বর সকাল ১০:৩০ টা থেকে শুরু হবে এবং ৭ নভেম্বর সকাল ১০:৪৭ টায় শেষ হবে। প্রদোষের সময়কালে ত্রয়োদশী তিথিতে ধনতেরাসের পূজা করা হয়। যা কেবল ৬ নভেম্বর পাওয়া যাবে। ৭ নভেম্বর, ত্রয়োদশী তিথি সকালে শেষ হবে। অতএব, ধনতেরাস উৎসব ৬ নভেম্বর, ২০২৬, শুক্রবারে পালিত হবে।
ধনতেরাসের প্রতিকার:
১, সূর্যাস্তের পরে ১৩ টি প্রদীপ জ্বালান: হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে, ধনতেরাসের দিন সূর্যাস্তের পরে ১৩ টি প্রদীপ জ্বালানো উচিত এবং শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন এই দিনে ১৩ টি কড়ি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রদীপগুলির মধ্যে প্রথমটি যমরাজের নামে রয়েছে, যা বাড়ির দক্ষিণ দিকে রাখা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে মধ্যরাতে বাড়ির পরিষ্কার কোণে এই কড়িগুলি রাখলে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা দূর হয়।
২. ধনবর্ষ পোটলি তৈরি করুন: শাস্ত্রজ্ঞদের মতে ধনতেরাসের দিন ধনবর্ষ বান্ডেল তৈরি করা জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এই দিনে, সন্ধ্যায় পূজার সময়, একটি লাল কাপড়ে সাতটি কড়ি, তিনটি গোমতী চক্র, হলুদ পিণ্ড, অক্ষত (অখণ্ড চাল) এবং এক টাকার মুদ্রা বেঁধে পূজা করুন। পূজার পরে, এটি অর্থ রাখার জায়গায় বা নিরাপদে রাখুন। বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে সারা বছর অর্থের অভাব হয় না।
৩. মা লক্ষ্মীকে গোটা ধনে নিবেদন করুন: ধনতেরাসের দিন গোটা ধনে মশলা কেনা খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিনে, মা লক্ষ্মী এবং ভগবান ধন্বন্তরিকে গোটা ধনে নিবেদন করা উচিত। পরে এটি প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করুন এবং কিছু অংশ নিরাপদে রাখুন। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে মা লক্ষ্মীর বাড়িতে স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে।
৪. কর্পূর এবং লবঙ্গ প্রতিকার: ধনতেরাসের দিন ঘর পরিষ্কার করার পরে, কর্পূরে লবঙ্গ রাখুন এবং এটি পুড়িয়ে ফেলুন। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে বাড়িতে সমৃদ্ধি আসে এবং নেতিবাচক শক্তি দূর হয়।
৫. ধনতেরাসের দিন কালো কোনও জিনিস না কেনার কথা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও কাচ, লোহা, সুচলো জিনিস না কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More