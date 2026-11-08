২০২৬ কালীপুজো কেমন কাটবে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের! রইল ৮ নভেম্বরের দৈনিক রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ দীপাবলি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৮ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে কারা লাকি, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আজ আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আপনার জীবনে আনন্দ ও ইতিবাচক অনুভূতি নিয়ে আসবে। যারা রাজনীতি, প্রশাসন বা নেতৃত্বের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে অনুকূল হতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, একটি ছোট বিষয় নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য জেদ না করে, একে অপরের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। এতে অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ এড়ানো যাবে।
কন্যা
আজ আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর এবং আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। প্রিয়জনদের সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে এবং অনেক কাজ সহজ করে দেবে। তবে, আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে, তাই তাদের প্রয়োজন ও দৈনন্দিন রুটিনের দিকে মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উন্নতি করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনি যদি কোনো নতুন দক্ষতা শেখার চেষ্টা করেন, তবে ইতিবাচক ফল পেতে পারেন।
তুলা
আজ, ব্যবসায়িক কিছু বিষয় জটিল বা সিদ্ধান্তহীন হতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো না করে, সব দিক বিবেচনা করুন। পরিবারের সাথে সময় কাটালে কাজের দুশ্চিন্তার মাঝে আপনার মন শান্ত হবে এবং মানসিক শান্তি মিলবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভ্রমণ বা বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। যারা বর্তমানে একা আছেন, তাদের জীবনে কোনো বিশেষ মানুষের আগমন ঘটতে পারে। এই নতুন পরিচয়টি ধীরে ধীরে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ আসতে পারে। যে কাজগুলো আগে কঠিন ছিল, সেগুলো এখন তুলনামূলকভাবে সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে। আরাম ও সুবিধার বৃদ্ধি আনন্দ আনবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। একটি দীর্ঘদিনের দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক নতুন করে সৌহার্দ্যপূর্ণ হতে পারে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত হতে পারে। তবে, কথোপকথনের সময় নিজের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। রাগের মাথায় কথা বললে সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More