Kalipujo 2026 date time: কালীপুজো ২০২৬র অমাবস্যা তিথি কখন পড়ছে! ধনতেরস কত তারিখ, দেখে নিন
আসছে কালীপুজো ২০২৬। তার আগেই দেখে নিন অমাবস্যার সময়কাল।
দশভূজা দেবী দুর্গার আরাধনা শেষ হতেই বাংলাজুড়ে দেবী কালীকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু। অনেকেই দীপান্বিতা আমাবস্যার দিন অবশ্য অলক্ষ্মী দূর করে লক্ষ্মীপুজোতেও মেতে থাকেন। বাংলার বাইরে দেশের নানান প্রান্তে এই দিনে দিওয়ালি পালিত হলেও, বাংলায় এই অমাবস্যা তিথিতে পূজিতা হন মা কালী। এই পুজো অমাবস্যা তিথির রাতে হয়। দেখে নিন কালীপুজোর অমাবস্যা কবে পড়ছে।
কালীপুজোর অমাবস্যা কবে পড়ছে-
৮ নভেম্বর ২০২৬ সালে পড়ছে কালীপুজোর অমাবস্যা তিথি। ৮ নভেম্বর রবিবার, ১১ টা ২৭ মিনিটে শুরু হবে এই অমাবস্যা তিথি। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে এই তারিখ হল ২২ কার্তিক। নিশীথ রাতে (রাত ১১টা ৩৯ মিনিট থেকে রাত ১২টা ৩১ মিনিট পর্যন্ত) কালীপুজোর শুভ সময়। এই অমাবস্যা তিথি শেষ হবে ৯ নভেম্বর, ২০২৬ সালে দুপুর ১২ টা ৩১ মিনিটে এই তিথি শেষ হবে।
ভাইফোঁটা ২০২৬-
এদিকে, এরপর রয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে ভাইফোঁটা উৎসব। ১০ নভেম্বর ২০২৬ মঙ্গলবারে, বাংলা তারিখ হল ২৪ কার্তিক, সেই দিন রয়েছে ভাইফোঁটা উৎসব। ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ওই দিন পড়ছে। বলা হচ্ছে, ভাইফোঁটা দেওয়ার শুভ সময় বেলা ১২টা ২৭ মিনিট থেকে দুপুর ২টা ৪১ মিনিট পর্যন্ত।
ধনতেরাস ২০২৬-
মূলত, দিওয়ালির উৎসব চলে ৫ দিন ধরে। প্রথম দিন কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পালিত হয় ধনতেরস বা ধন ত্রয়োদশী। চলতি বছরে ধনতেরাসের তিথি, সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে। তিথি শেষ হবে ৭ নভেম্বর সকাল ১১ টা ৪৫ মিনিটে। শুক্রবার ৬ নভেম্বর পালিত হবে ধনতেরাস। ওই দিন ধনতেরাসের পুজোর শুভ মুহূর্ত, ৬ নভেম্বর সকাল ৬ টা ১৮ মিনিট থেকে শুরু করে, রাত ৮ টা ১০ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। এই দিনে সোনা, রুপো থেকে শুরু করে অনেকেই ঝাড়ু সহ নানান জিনিস কিনে থাকেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More