ভুলেও এই জায়গায় রাখবেন না ঝাড়ু, মা লক্ষ্মীর রাগের শিকার হতে পারেন আপনি

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঝাড়ু শুধু বাড়ির ময়লা থেকে নেতিবাচকতা দূর করে নয়, প্রতীকী রূপেও বিবেচনা করা হয়। এই কারণেই বলা হয় যে লক্ষ্মী কেবল একটি পরিষ্কার বাড়িতে আসে। ঘর পরিষ্কারের কাজে প্রতিদিন ব্যবহৃত ঝাড়ু একটি সাধারণ বস্তু, কিন্তু অনেক সময় তা রাখার সঠিক জায়গার যত্ন নেওয়া হয় না।
বাস্তু শাস্ত্রে, ঝাড়ু কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি মাধ্যম নয়, বরং শৃঙ্খলা এবং ইতিবাচক পরিবেশের সাথে যুক্ত একটি প্রতীকও। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, যে পরিবেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যত্ন নেওয়া হয় এবং যিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সম্পূর্ণ যত্ন নেন তাকে দেবী লক্ষ্মী বিশেষ কৃপা করেন।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ঝাড়ু সঠিক জায়গায় রাখা কেবল বাড়ির শক্তির জন্যই নয়, বাড়ি পরিষ্কার রাখার অভ্যাসের জন্যও উপকারী। বাস্তু শাস্ত্র বলছে, ঝাড়ু এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে এটি কারও পথে বাধা সৃষ্টি করে না, বিশৃঙ্খলা তৈরি করে না এবং ঘরের সৌন্দর্যকে প্রভাবিত করে না। বাস্তুতে এই চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
ঝাড়ু কোথায় রাখবেন না?
ঝাড়ু রাখার উদ্দেশ্য হল ঘর পরিষ্কার দেখানো, তাই এটি এমন জায়গায় এড়িয়ে চলা উচিত যেখানে এটি মনোযোগ আকর্ষণ করে বা ঘরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখায়।
এসব জায়গায় ঝাড়ু রাখবেন না
সদর দরজার কাছে ঝাড়ু রাখলে প্রবেশদ্বারের সৌন্দর্য কমে যায়। ঘরের মাঝখানে বা পথে ঝাড়ু ফেলে দিলে ঘর বিশৃঙ্খল দেখায়।
রান্নাঘরে ঝাড়ু রেখে দিলে পরিচ্ছন্নতার সমন্বয় বিঘ্নিত হয়। রাতে ঝাড়ু ঘরের বাইরে বা খোলা রাখলেও ঘরের শৃঙ্খলা প্রভাবিত হয়।
ঝাড়ুটি রাখার সঠিক জায়গাগুলি
সর্বদা ঝাড়ুটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে এটি কিছুটা দৃষ্টির বাইরে থাকে।
বাড়ির দোকান, একটি কোণ বা বন্ধ আলমারির পাশের জায়গাগুলি ঝাড়ু রাখার জন্য ভাল বলে মনে করা হয়।
ঝাড়ুটি একপাশে সোজা করে রাখা বা সোজা হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত। মনে রাখবেন যে ব্যবহারের পরে ঝাড়ুটি পরিষ্কার করা উচিত এবং তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা উচিত।
