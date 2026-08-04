আপনার কেনা রুদ্রাক্ষ আসল কী! চিনে নিন এই সহজ উপায়ে

আপনার কেনা রুদ্রাক্ষ আসল কী! চিনে নিন এই সহজ উপায়ে
সত্যিকারের রুদ্রাক্ষকে চিনবেন কীভাবে? কেনার সময় এসব ভুল এড়িয়ে চলুন।
হিন্দু ধর্মে রুদ্রাক্ষের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে এটি ভগবান শিবের অশ্রু থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই এটি পরা শুভ বলে মনে করা হয়। রুদ্রাক্ষ পুঁতি দিয়ে জপ করলে মন্ত্রের ফল বহুগুণ বেড়ে যায়। এছাড়াও, এটি পরা এবং এর জল পান করারও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা দেয়। তবে বাজারে প্রচুর নকল রুদ্রাক্ষ রয়েছে, তাই কেনার সময় সতর্ক হওয়া জরুরি। রুদ্রাক্ষের ধর্মীয় ও স্বাস্থ্যের তাৎপর্য রুদ্রাক্ষকে ভগবান শিবের সাথে যুক্ত একটি পবিত্র প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
বিশ্বাস করা হয়, জপমালা দিয়ে মন্ত্র জপ করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই সুবিধাগুলি কেবল সঠিক এবং আসল রুদ্রাক্ষ পরলেই পাওয়া যায়, তাই নকল এড়ানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে অনেক প্রজাতির রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়, কিন্তু মুনাফার সন্ধানে ব্যবসায়ীরা প্লাস্টিকের কাঠ বা ফাইবার দিয়ে তৈরি নকল রুদ্রাক্ষ বিক্রি করেন। এগুলো দেখতে বাস্তব জিনিসের মতো, তাই সাধারণ মানুষ সহজেই প্রতারিত হয়। কেনার সময়, কেবল চেহারার উপর নির্ভর করবেন না। একটি বিশ্বস্ত দোকান থেকে কিনুন এবং যাচাইয়ের পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে ভুলবেন না। প্রসঙ্গত, মনে করা হয়, নকল রুদ্রাক্ষ জপ করার ক্ষেত্রে ফল দেয় না বা স্বাস্থ্য উপকার দেয় না।
কীভাবে চিনবেন আসল রুদ্রাক্ষ!
কেনা রুদ্রাক্ষটি একটি পাত্রে রাখুন এবং কম আঁচে ফুটন্ত জলে রাখুন। যদি জলের রঙ পরিবর্তন হয়, তাহলে বুঝে নিন রুদ্রাক্ষ নকল। আসল রুদ্রাক্ষ জলের রঙ খুব একটা পরিবর্তন করে না। এই ঘরোয়া পদ্ধতিটি নকল শনাক্ত করতে সহায়তা করে। ফুটন্ত জলে রুদ্রাক্ষ রাখার পর, রুদ্রাক্ষটি ভালভাবে শুকিয়ে আবার পরীক্ষা করুন। এই প্রক্রিয়াটি রঙ এবং টেক্সচার উভয়ই প্রকাশ করে। যদি রঙ অনুপস্থিত থাকে তবে এটি নকল। আসল রুদ্রাক্ষ রঙ হারায় না। আপনি কোনও ধারালো বস্তু দিয়ে হালকা স্ক্র্যাচ করার সময় যদি ফাইবারগুলি বেরিয়ে আসে তবে এটি আসল হিসাবে বিবেচিত হয়। নকল রুদ্রাক্ষে ফাইবার বেরিয়ে আসে না বা কৃত্রিম দেখায় না। এই দুটি পদ্ধতিই সহজেই বাড়িতে করা যায় এবং সঠিক সনাক্তকরণে সহায়তা করে।
গরম তেলের উজ্জ্বলতা পরীক্ষা করুন-
একটি বাটিতে সরিষার তেল গরম করুন। তারপর এতে রুদ্রাক্ষ যোগ করুন এবং কম আঁচে দশ মিনিট রাখুন। গ্যাস বন্ধ করার পরে যদি রুদ্রাক্ষ আরও চকচকে হয়ে ওঠে, তবে এটি আসল। যদি এটি কলঙ্কিত হয় তবে এটি ভুয়া। আসল রুদ্রাক্ষ গ্রীষ্মে তার স্বাভাবিক আভা যোগ করে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More