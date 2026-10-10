Ketu Gochar: কেতুর গোচরে তুঙ্গে থাকবে লাভ! ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেষ সহ লাকি অনেকে
কেতু গোচরের ফলে আগামী কয়েকদিন লাভের মুখ দেখবেন একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা।
কেতু বর্তমানে মাঘ নক্ষত্রে বসে আছেন। কেতু এই নক্ষত্রের বিভিন্ন অবস্থানে চলাচল চালিয়ে যাবে। কেতুর এই অবস্থানে, পরবর্তী ৫৬ দিন খুব বিশেষ হতে চলেছে। এই সময়ে, কেতুর ট্রানজিট মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক, ধনু এবং মীন রাশির জন্য অনেক উপকার দেবে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে কেতুর পরিবর্তিত গতিবিধি আকস্মিক সাফল্য এবং আর্থিক লাভের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত একাধিক রাশি এই সময় লাভ পাবে। দেখে নেওয়া যাক, লাকি কারা।
মেষ
মেষ রাশির জন্য আর্থিক লাভের মতো হঠাৎ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যারা নিজের ব্যবসা করছেন তারা অবশ্যই আগামী ৫৬ দিনের মধ্যে কিছু সুবিধা পাবেন, যা দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে বাকি আটকে থাকা কাজগুলিও শেষ হবে। ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। কর্মজীবী মানুষের জন্য ভাল সুযোগ পাওয়ার সময় এসেছে।
সিংহ
কেতু ট্রানজিট সিংহ রাশির জীবনে একটি ভাল পরিবর্তন দেখতে চলেছে। পরবর্তী ৫৬ দিন খুব অনুকূল হবে। সমস্ত জিনিস ইতিবাচকতার সাথে এগিয়ে যাবে। হঠাৎ আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। মন সম্পর্কে যে সমস্ত বিরক্ত তা সমাধান করা হবে।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির লোকেদের সমস্ত সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হবে। আর্থিক লাভে মন খুশি হবে। যারা চাকরি করছেন তারা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন যার ফলে অনেক উপকার হবে। যদি কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয় তবে আপনি স্পষ্টতা পাওয়ার সাথে সাথেই সবকিছু ঠিক হতে শুরু করবে। এই সময়ের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি থাকবে এবং একটি ভাল বিরতিও পাওয়া যাবে।
ধনু
ধনু রাশির লোকেরা যদি আদালত সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে বিরক্ত হন তবে কেতুর পক্ষে জিনিসগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। যদি পরিবারে গুঞ্জন থাকে তবে মন খুশি হবে। যদি হঠাৎ করে অর্থ লাভের মতো পরিস্থিতি তৈরি করা যায় তবে আর্থিক শক্তির অনুভূতি তৈরি হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও অনেক সুবিধা পাবেন।
মীন
মীন রাশির জন্য কেতুর অবস্থা উপকারী প্রমাণিত হবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধান হবে। ব্যবসায় ভাল লাভ হতে পারে। যদি কাজ এগিয়ে যায় তবে মন খুশি হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। এটি থেকে আর্থিক লাভের লক্ষণ দেখা যায়। সম্পর্কগুলিও সঠিক দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাবে।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More