Lucky Zodiac Signs: খারাপ সময় কাটবে শিগগির! ৭ টি রাশির সৌভাগ্য আসতে চলেছে ৫ ডিসেম্বরের পর থেকে

Lucky Zodiac Signs: খারাপ সময় কাটবে শিগগির! ৭ টি রাশির সৌভাগ্য আসতে চলেছে ৫ ডিসেম্বরের পর থেকে
৫ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ, রাহু, কুম্ভ এবং মকর রাশি ছেড়ে যাবেন এবং কেতু, সিংহ রাশি ছেড়ে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, এই পরিবর্তন ক্যারিয়ার, ব্যবসা, অর্থ এবং সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।
রাহু এবং কেতুকে জ্যোতিষশাস্ত্রে ছায়া গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উভয় গ্রহই দীর্ঘ সময় ধরে একই রাশিতে থাকে এবং রাশিচক্র পরিবর্তনের প্রভাবও দীর্ঘ সময় ধরে থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। ২০২৬ সালের শেষে, রাহু-কেতুর একটি বড় রাশিচক্র পরিবর্তন হতে চলেছে।
৫ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ, রাহু কুম্ভ রাশি ছেড়ে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। একই সময়ে, কেতু সিংহ থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং কর্কট রাশিতে আসবেন। পঞ্জিকা গণনা অনুসারে, এই রাশিচক্রের পরিবর্তন ৫ ডিসেম্বর প্রায় ৭:২৮ টায় হবে। এই পরিস্থিতিতে, আজ থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬৯ দিন বাকি। তারপরই সুসময় আসবে একাধিক রাশিতে। রাহু-কেতুর এই পরিবর্তনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
৫ ডিসেম্বর, উভয়ই তাদের রাশিচক্র পরিবর্তন করবেন। রাহু মকর রাশিতে পৌঁছবেন এবং কেতু কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন। উভয় গ্রহই সর্বদা একে অপরের থেকে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি দূরত্বে থাকে।
মেষ
মেষ রাশির জন্য, মকর রাশিতে রাহুর ট্রানজিট ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সক্রিয় করতে পারে। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি একটি নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে ক্যারিয়ারে পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারা একটি নতুন পথ দেখতে পাবেন। ব্যবসায়ও নতুন যোগাযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এমন কেউ কাজে আসতে পারেন যার সাথে আগে খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না। আর্থিক বিষয়ে আয় বাড়ানোর নতুন উপায় পাওয়া যাবে। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় বিনিয়োগ করা এড়াতে হবে।
মিথুন
মিথুন রাশির জন্য, রাহু-কেতুর এই পরিবর্তন ভ্রমণ, শিক্ষা এবং নতুন যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। চাকরিতে কাজের পরিধি বাড়তে পারে। অন্য শহর বা বিদেশের সাথে সম্পর্কিত কিছু কাজের সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন বাজারে পা রাখার পরিকল্পনা করতে পারেন। অর্থের দিক থেকে সময় ভাল হতে পারে, তবে পড়া ছাড়া কোনও কাগজপত্র শেষ করবেন না। পারিবারিক বিষয়ে আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে।
সিংহ
এই রাশির জন্য সিংহ রাশির রাশির পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ হবে। এতদিন কেতু আপনার রাশিচক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ৫ ডিসেম্বরের পরে, এই পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে। এটি দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি হ্রাস করতে পারে। আপনি চাকরিতে কাজ সম্পর্কে একটি নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। ব্যবসায় পুরানো পদ্ধতি পরিবর্তন করার ধারণা থাকবে। আর্থিক বিষয়ে স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। তবে ব্যয়ের দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
তুলা
তুলা রাশির জাতকদের জন্য, মকর রাশিতে রাহুর ট্রানজিট পরিবার এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সক্রিয়তা আনতে পারে। বাড়ি পরিবর্তন, সম্পত্তি কেনা বা বাড়ি সম্পর্কিত কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব ক্যারিয়ারেও দেখা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে নতুন উত্স তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তবে সম্পত্তি সম্পর্কিত নথিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
ধনু
ধনু রাশির জন্য, রাহুর ট্রানজিট অর্থ এবং পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে পরিবর্তন আনতে পারে। আয়ের নতুন উৎস খুলতে পারে। চাকরিতে বেতন বা দায়িত্ব সম্পর্কিত কথোপকথন হতে পারে। ব্যবসায় অর্থের প্রবাহও বাড়তে পারে। পুরানো যোগাযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের কোনও সমস্যা নিয়ে আপনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখা প্রয়োজন।
মকর রাশি- এই রাহু-কেতু ট্রানজিট মকর রাশির লোকদের জন্য বিশেষ হবে কারণ ৫ ডিসেম্বর রাহু আপনার রাশিচক্রে প্রবেশ করবে। এর পরে, এর প্রভাব আপনার ব্যক্তিত্ব এবং সিদ্ধান্তগুলিতে দেখা যেতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন কিছু করার ইচ্ছা বাড়তে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্বের ধারণা থাকতে পারে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে। আর্থিক বিষয়ে নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, তবে প্রতিটি সুযোগ অবিলম্বে গ্রহণ করার পরিবর্তে তদন্ত করা প্রয়োজন।
কুম্ভ- কুম্ভ রাশির জন্য, রাহুর অবস্থান ৫ ডিসেম্বরের পরে পরিবর্তিত হবে। এই মুহূর্তে রাহু আপনার রাশিতে রয়েছে এবং তার পরে মকর রাশিতে চলে যাবে। এটি কিছু ক্ষেত্রে আপনার জন্য স্বস্তির পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি হ্রাস করা যেতে পারে। আপনি ব্যয় পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। আপনি চাকরিতে কাজের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায় পর্দার আড়ালে চলমান কিছু কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More