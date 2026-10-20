ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! আজ দুর্গাপুজোয় ২০ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! আজ দুর্গাপুজোয় ২০ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। নবমীর সকালে রাশিফলে দেখে নিন আজ এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে দিন। ২০ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
ধনু
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে, কিন্তু সাফল্যের চাবিকাঠি তাড়াহুড়োতে নয়, বরং ধৈর্য এবং শৃঙ্খলার মধ্যে নিহিত! কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সিদ্ধান্তের প্রতিটি দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। আপনার বাবার পরামর্শ আপনাকে একটি জটিল বিষয়ে পথ দেখাতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের সুখের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন, এমনকি একটি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনাও করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শকে হালকাভাবে নেবেন না, কারণ তাদের পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। সুখবর হলো, দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। বাড়িতে একটি প্রার্থনা সভা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। আজ আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যান, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলুন।
মকর
আজ আপনার চিন্তাভাবনা নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে এবং আপনার ভবিষ্যৎ নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারে। নতুন কিছু শুরু করার বা ভিন্ন পথে চলার ধারণাটি মনে গেঁথে যেতে পারে। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা আপনাকে সুযোগ চিনতে সাহায্য করবে। তবে, কিছু বিভ্রান্তি থেকে যেতে পারে এবং কখনও কখনও কোথা থেকে শুরু করবেন তা ঠিক করা কঠিন হতে পারে। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়া বা কথা বলা আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে পারে এবং সহায়ক পরামর্শ দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটি কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে এবং আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেবে। একবারে সব দিকে ছোটাছুটি না করে, আপনার অগ্রাধিকারগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। যখন আপনার লক্ষ্যগুলো স্পষ্ট থাকবে, তখন আপনার পদক্ষেপগুলো সঠিক দিকে থাকবে, যা নতুন সুযোগ গ্রহণ করা সহজ করে তুলবে।
কুম্ভ
আজ, আপনার অন্তর্দৃষ্টি একটি জটিল পরিস্থিতির এমন সমাধান দিতে পারে যা আপনার পরিবারও হয়তো আশা করেনি! একটি দীর্ঘদিনের পারিবারিক সমস্যা সমাধানে আপনার উদ্যোগ নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে দ্বিধা করবেন না, কারণ সাহায্য করা আপনাকে অন্তরে আনন্দ দেবে। সম্পত্তি বা বাড়ি সম্পর্কিত একটি আকর্ষণীয় সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে আপনার আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনগুলো অবশ্যই মূল্যায়ন করে নেবেন। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেষ্টা করুন, কারণ আপনার ছোট ছোট প্রচেষ্টাও আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কখনও লাভজনক আবার কখনও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু আপনার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে তা সামলাতে সাহায্য করবে। আজ, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রিয়জনদের বিশ্বাস বজায় রাখাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
মীন
আজ আপনার একটি কথা মনে রাখা উচিত: আপনার স্বাস্থ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই! আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আপনার শরীরের সংকেত উপেক্ষা করবেন না এবং প্রয়োজনে বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন। ব্যবসা এবং আর্থিক বিষয়ে আপনার চোখ-কান খোলা রাখুন। কোনো নতুন ব্যক্তি মিষ্টি কথায় আপনাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, তাই শুধুমাত্র কথায় বিশ্বাস না করে তথ্য যাচাই করে নিন। অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে পারে। যদি কোনো আইনি বা আদালত-সংক্রান্ত বিষয় দীর্ঘদিন ধরে চলমান থাকে, তবে স্বস্তির আশা থাকতে পারে। তবে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে, বিষয়টির দায়িত্বগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিন। আজ সতর্কতা আপনাকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে, অন্যদিকে সঠিক তথ্য এবং ধৈর্য আপনাকে একটি বড় সুযোগ কাজে লাগাতে সাহায্য করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More