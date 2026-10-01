Durga Puja 2026 Panjika: দুর্গাপুজো ২০২৬য় সন্ধিপুজো কবে! ক'টায় শুরু, কখন শেষ? পঞ্জিকামত দেখে নিন

Durga Puja 2026 Panjika: দুর্গাপুজো ২০২৬য় সন্ধিপুজো কবে! ক'টায় শুরু, কখন শেষ? পঞ্জিকামত দেখে নিন
পুজোর কাউন্টডাউন শুরু! চলতি বছরে কবে পড়ছে সন্ধিপুজো!
মাঝে মাত্র একটা সপ্তাহ। শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন। আসছে দুর্গাপুজো ২০২৬। ১৭ অক্টোবর সপ্তমী। তার আগে মহাষষ্ঠীতেই দেবীর বোধন হবে। আর তার সাথেই চলতি বছরে দুর্গাপুজোর উৎসবের ঢাকে পড়ে যাবে কাঠি! আর দুর্গাপুজো মানেই প্যান্ডেল হপিং এর পালা, অষ্টমীর অঞ্চলীর পালা, আর সন্ধিপুজোর সময়কালের খোঁজ নেওয়ার পালা! চলতি বছরে সন্ধিপুজো কখন, তা নিয়ে রয়েছে বহু জল্পনা। দেখে নেওয়া যাক, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে কোন সময়ে রয়েছে দুর্গাপুজো ২০২৬ সন্ধিপুজোর পালা!
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুসারে, চলতি বছরে রবিবার, ৩০ আশ্বিন ১৮ অক্টোবর পড়েছে অষ্টমী তিথি। তিথি শুরু হচ্ছে, ভোর ৫টা ৫২ মিনিট ১০ সেকেন্ডে। তিথি শেষ হবে সোমবার ১৯ অক্টোবর, ২০২৬-এ সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে।
পঞ্জিকা বলছে, পূর্বাহ্ণ ৭টা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু সন্ধিপূজানুরোধে ৭টা ২৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে। কালবেলানুরোধে ৭টা ৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ডের মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর মহাষ্টম্যাদি কল্পারম্ভ এবং মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। বীরাষ্টমী এবং মহাষ্টমী ব্রতোপবাস। সেদিন সকাল, ৭টা ২৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড থেকে সন্ধিপূজা আরম্ভ। সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ড থেকে সময় অনুসারে বলিদান। ৮টা ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে সন্ধপুজো শেষ হবে।
এদিকে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে, রবিবার, ১ কার্তিক, ১৮ অক্টোবর অষ্টমী তিথি আরম্ভ। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অষ্টমী তিথি। তিথি শেষ হবে সোমবার ২ কার্তিক, ১৯ অক্টোবরে। সকাল সকাল ১০টা ৫২ মিনিটে শেষ হবে তিথি। পঞ্জিকা বলছে, সকাল ১০টা ২৮ মিনিট গতে সন্ধিপূজা আরম্ভ। বলিদান, সকাল ১০টা ৫২ মিনিট গতে। সকাল ১১টা ১৬ মিনিটের মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। শ্রীশ্রী কালিকা দেব্যাবির্ভাব। মহিষমর্দিনী দেব্যাবির্ভাব। মহারাত্রি নিমিত্তানুষ্ঠান। কুমারী পূজা।
উল্লেখ্য, সন্ধিপুজোর সমাপন মানেই, নবমী তিথি শুরু। আর নবমী মানেই সেই একই আহ্বান, ‘যেও না নবমী নিশি’। নবমীর ঢাকের তালে, ধুনুচি নাচের আয়োজনের মাঝে এরপর চলে আসে দশমী। আর দশমীর সিঁদুর খেলা, মিষ্টিমুখের সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়, একবার ফের একবছরের অপেক্ষার পালা! দিকে দিকে রব ওঠে, ‘আসছে বছর আবার হবে’!
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More