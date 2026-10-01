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Durga Puja 2026 Lucky Rashi: ২০২৬ মহাসপ্তমী থেকে ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা! সৃর্যের কৃপায় প্রাপ্তিযোগ কাদের?

সূর্য তার দুর্বল রাশিতে আসতে চলেছে এবং সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে। তবে ৪ টি রাশিচক্র রয়েছে যার ভাগ্য রূপার মতো জ্বলজ্বল করতে পারে। সূর্য তুলা রাশির ট্রানজিটের ভাগ্যবান লক্ষণগুলি জানুন।

Published on: Oct 1, 2026, 15:08:04 IST
By Sritama Mitra
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গ্রহের রাজা সূর্য, প্রতি মাসে রাশিচক্র পরিবর্তন করেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের ট্রানজিটকে খুব শুভ এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। পঞ্জিকা অনুসারে, ১৭ অক্টোবর সূর্য তুলা রাশিতে আসবেন এবং ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন।

২০২৬ মহাসপ্তমী থেকে ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা! সৃর্যের কৃপায় প্রাপ্তিযোগ কাদের?। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math)
২০২৬ মহাসপ্তমী থেকে ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা! সৃর্যের কৃপায় প্রাপ্তিযোগ কাদের?। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math)

তুলা রাশিতে সূর্যকে কম বলে মনে করা হয়। অতএব, তুলা রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ইতিমধ্যে শুক্রের একটি সংমিশ্রণ রয়েছে এবং তুলা রাশিতে বুধ, এমন পরিস্থিতিতে, সূর্যের ট্রানজিট ত্রিগ্রহী যোগ তৈরি করবে। এর পাশাপাশি শুক্রদিত্য এবং বুধাদিত্যও রাজযোগ হয়ে উঠবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, কিছু ভাগ্যবান রাশিচক্র তুলা রাশিতে সূর্য সঞ্চালনের কারণে আর্থিক, ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং পারিবারিক জীবনে ভাল ফলাফল পাবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকবে। সূর্যের তুলা রাশির ট্রানজিটের সাথে কোন রাশি উজ্জ্বল হবে তা জেনে নিন।

সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকদের জন্য, সূর্যের ট্রানজিট সাহস এবং শক্তি বাড়িয়ে তুলবে। এই সময়ে, আপনি আটকে থাকা কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য বা সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। আপনি আদালতে বিজয় পাবেন। শত্রুরা পরাজিত হবে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যাবে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন। ভাগ্যের সহায়তায় আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা যেতে পারে।

তুলা রাশি: সূর্যের পরিবহনকে তুলা রাশির লোকদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। যারা চাকরি করেন তারা উন্নতির সুযোগ পাবেন, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং কৃতিত্বের লক্ষণ রয়েছে। কিছু লোক চাকরি করছেন তারা কোনও নতুন পদ বা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থার উন্নতি হবে। লাভের সুযোগ থাকবে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে।

মকর রাশি: সূর্যের তুলা রাশির ট্রানজিট মকর রাশির জাতকদের শুভ ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ থাকবে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন এবং আপনার প্রশংসা করতে পারেন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে সফল হবেন এবং যে কোনও আটকে থাকা কাজ গতি পেতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আটকে থাকা অর্থ ফিরে আসার লক্ষণ রয়েছে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়বে। কোনও ইতিবাচক খবরের আগমনে মন খুশি হবে।

কুম্ভ: কুম্ভের জন্য তুলা রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট ভাল ফলাফল দিতে পারে। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা এই সময়ে সাফল্য পেতে পারেন। কর্মসংস্থানে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসবে। বস্তুগত আরাম বাড়তে পারে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার লক্ষণ রয়েছে। ভ্রমণ উপকারী হবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে আপনি মানসিক স্বস্তি অনুভব করবেন।

( ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Durga Puja 2026 Lucky Rashi: ২০২৬ মহাসপ্তমী থেকে ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা! সৃর্যের কৃপায় প্রাপ্তিযোগ কাদের?

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